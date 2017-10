Anderlecht s'est imposé (3-4) à Malines grâce à des buts de Gerkens (18e) Teodorczyk (44e) et un doublé d'Onyekuru (30e et 37e). Schoofs (34e), Pedersen (59e) et Bandé (91e) ont réduit le score.





NOTRE DIRECT COMMENTE