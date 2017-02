Le Sporting d'Anderlecht a remporté son duel 2-0 (mi-temps: 2-0) à domicile face au Zénith Saint-Pétersbourg dans le cadre des 16es de finale aller de l'Europa League jeudi soir au stade Constant Vanden Stock à Bruxelles.

Les deux buts anderlechtois ont été inscrits par le Ghanéen Frank Acheampong (5e, 31e). Un résultat favorable aux Bruxellois avant de se déplacer en Russie le jeudi 23 février.

Après avoir concédé un premier coup franc, capté en deux temps par Ruben (4e), les Anderlechtois ont pris la rencontre à leur compte en ouvrant rapidement la marque sur un long ballon de Stanciu, dans le dos de la défense russe, qui a permis à Acheampong de fixer le portier adverse avant de le mystifier en face à face (5e, 1-0).

Au quart d'heure de jeu, les Mauves se sont créés une nouvelle opportunité grâce au centre à ras de terre d'Acheampong en direction de Bruno qui a vu sa frappe puissante détournée de justesse par Lodygin (15e). La réaction russe ne s'est pas faite attendre avec une double tentative de la part de Shatov et de Giuliano ensuite (19e). Après un moment d'accalmie, les Bruxellois ont remis le couvert via une frappe aussi précise que puissante de Frank Acheampong (31e, 2-0), auteur de son premier doublé sur la scène européenne cette saison.

Trois minutes plus tard, Thelin est passé tout près d'aggraver la marque, mais sa reprise a été déviée in extrémis par le portier du Zénith (34e).

Lors d'un second acte moins animé en terme d'occasions, le Sporting d'Anderlecht s'est montré dangereux le premier sur un tir puissant hors cadre de Massimo Bruno (64e). Six minutes plus tard, le Zénith a timidement répondu sur un coup franc de Giuliano, capté sans difficulté par Ruben (70e). Sur une transition offensive rapide, entreprise par Andy Najar, Obradovic s'est retrouvé en position idéale avant de se heurter à Lodygin crédité d'un arrêt réflexe impeccable (79e). A moins de dix minutes du terme, Dzyuba s'est joué de Deschacht pour finalement buter sur un Ruben vigilant entre les perches bruxelloises (82e).

Fort de son avantage acquis en première période, le Sporting d'Anderlecht est parvenu à accrocher une victoire importante à domicile avant de se déplacer à Saint-Pétersbourg le jeudi 23 février dans le cadre des 16es de finale retour.

Les compos:

Anderlecht : Rubén, Deschacht, Spajic, Najar, Bruno, Acheampong, Thelin, Tielemans, Dendoncker, Obradovic, Stanciu.

Banc: Boeckx, Chipciu, Nuytinck, Capel, Sowah, Teodorczyk & Hanni.

Zenit : Lodygin, Zhirkov, Criscito, Neto, Ivanovic, Javi Garcia, Hernani, Giuliano, Shatov, Dzyuba (C), Kokorin.





