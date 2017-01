Les compos

Anderlecht: Boeckx, Appiah, Spajic, Nuytinck, Obradovic, Dendoncker, Tielemans, Trebel, Stanciu, Chipciu, Teodorczyk.

Standard: Gillet, Goreux, Scholz, Kosanovic, Mladenovic, Dossevi, Marin, Laifis, Raman, Belfodil, Emond

L’été dernier, le Standard s’était constitué un noyau très large pour se donner les moyens de ses ambitions, à savoir jouer le coup à fond sur trois fronts. Six mois plus tard, force est de constater que cela n’a pas fonctionné comme prévu : les Rouches ont été éliminés prématurément en Coupe d’Europe et en Coupe de Belgique et ils sont à la ramasse en championnat.

Du coup, une des priorités de la direction était d’élaguer un noyau devenu trop large. Et là, c’est mission accomplie : douze départs ont été enregistrés, dont cinq prêts sans option d’achat, et Isaac Mbenza, déjà cité à Montpellier par L’Equipe, devrait gonfler ce nombre à treize (dont cinq joueurs venus l’été dernier !). Assez, donc, pour constituer une équipe entière.

Gardien

Recruté à OHL en mai 2015, Vits a été prêté sans option d’achat au MVV Maastricht pour prendre un temps de jeu qu’il n’aurait pas chez les Rouches.

Défense

Trois défenseurs ont quitté Sclessin : Soares (Beer Sheva, d’où il était venu gratuitement) et Arslanagic (Mouscron, où il a déjà été décisif) ont été transférés. Le prêt d’Elderson, lui, a été écourté et il est retourné à Monaco.

Entrejeu

Le transfert qui a le plus fait parler, c’est celui de Trebel à Anderlecht. Dompé (Eupen), Touré (Auxerre) et Badibanga (Roda), qui ne jouaient pas ou peu, ont été prêtés sans option d’achat. Rochinha, qui n’a jamais eu sa chance dans le noyau A, est retourné au Portugal : il a été transféré à Boavista.

Attaque

Yattara a rejoint Touré à Auxerre, là aussi dans le cadre d’un prêt sans option. Mbombo a été transféré à Orebro et Bahlouli, qui n’a jamais eu sa chance, a vu son prêt écourté, comme Elderson : il est retourné à Monaco.