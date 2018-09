Le clasico permettra-t-il à l'une des équipes de se relancer ?

Alors qu'Anderlecht se montre plus dangereux et dominant dans le jeu, c'est le Standard qui s'est créé la plus grosse occasion de la rencontre.

Si Gerkens et Morioka ont réalisé de belles choses et ont amené des centres et du danger devant Ochoa, c'est Emond qui aurait pu ouvrir le score. Djenepo s'est bien battu pour sauver un ballon et le piquer à Najar près du point de corner. Son centre, bien dévié par Carcela, est arrivé chez Emond qui a frappé sur Didillon. Le portier anderlechtois est bien sorti pour contrer ce ballon.

Les compos

Anderlecht : Didillon, Najar, Sanneh, Milic, Saelemaekers, Trebel, Makarenko, Amuzu, Gerkens, Morioka, Santini

Standard : Ochoa, Cavanda, Luyindama, Laifis, Pocognoli, Agbo, Marin, Djenepo, Lestienne, Carcela, Emond





