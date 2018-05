Le championnat totalement relancé, la 8e et anté-pénultième journée des playoffs 1 de la Jupiler Pro League propose jeudi le Clasico entre Anderlecht et le Standard d'abord, dès 14h30, au stade Constant Vanden Stock.

Le leader Brugeois ira lui en appel de sa défaite face à Anderlecht dimanche en se déplaçant au Sporting de Charleroi à 18h00. En marge de ces deux têtes d'affiche, le Racing de Genk reçoit jeudi La Gantoise à 20h30.

Le Club Bruges (42 points) ne possède désormais plus que deux points d'avance sur Anderlecht (40 points), soit le même avantage des Bruxellois sur le Standard (38 points). Le Clasico entre Anderlechtois et Liégeois permettra à l'une ou l'autre équipe de revenir encore, du moins provisoirement, sur les Brugeois d'Ivan Leko qui croyaient bien filer tranquillement vers le titre.

L'entraîneur du Club a avoué avoir mis enfin derrière lui les polémiques autour du VAR, l'arbitrage vidéo, ayant ponctué toute la rencontre au stade Jan Breydel face à Anderlecht (1-2) dimanche dernier. Charleroi, de son côté, sort d'une victoire à La Gantoise (0-1) et les hommes de Felice Mazzu ne feront aucun cadeau aux Brugeois.

Le Club Brugeois connaîtra le résultat du Clasico avant d'entamer leur rencontre. Anderlecht et le Standard sont dans une spirale positive et voudront poursuivre sur leur lancée. Les Liégeois de Sa Pinto ont étrillé Genk dimanche 5 à 0 et restent dans l'absolu la meilleure équipe des playoffs 1. Après son Clasico à Anderlecht, le Standard recevra d'ailleurs le Club Bruges dimanche à 18h00 alors qu'Anderlecht se rendra à La Gantoise. La dernière journée, verra le Club recevoir La Gantoise, Anderlecht accueillir Genk et le Standard se déplacer à Charleroi.

Les compos:

Anderlecht : Sels, Sa, Dendoncker, Deschacht, Kums, Trebel, Najar, Saief, Markovic, Morioka et Teodorczyk

Standard : Ochoa, Cavanda, Luyindama, Laifis, Fai, Selahi, Cimirot, Carcela, Mpoku, Edmilson et Emond

Suivez notre direct commenté dès 14h30