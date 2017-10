Découvrez les dernières informations à l'approche du 93e Anderlecht-Standard. Kums pourrait être préféré à l'ancien Rouche Trebel dans l'entrejeu mauve, tandis qu'aucune surprise n'est attendue dans le onze de Sa Pinto.

La rencontre au sommet de la neuvième journée de Pro League se disputera à guichets fermés. Aucun ticket ne sera vendu ce dimanche. Les sacs sont interdits dans l'enceinte du stade.

Pour la journée du client, le RSCA offre 10% de ristourne dans son magasin officiel. De plus, un pins sera offert à l'achat de 50 euros et un set Ligue des Champions à l'achat de 75 euros.

Les précédents

Sur les 92 précédentes rencontres entre Bruxellois et Liégeois, les joueurs de la capitale l'ont emporté à 48 reprises, contre 28 succès aux Liégeois. Il y a également eu 28 partages.

Anderlecht ne s'est plus imposé contre le Standard à domicile depuis le succès deux buts à un en playoffs 1 au printemps 2015. Depuis deux ans et demi, c'est une victoire liégeoise (0-2) et trois partages (1-1, 3-3 et 0-0).

LES COMPOS

Anderlecht : Boeckx, Appiah, Josué Sa, Kara, Obradovic, Trebel, Dendoncker, Chipciu, Hanni, Teodorczyk, Onyekuru

(Banc : Sels, Deschacht, Gerkens, Stanciu, Bruno, Kums, Harbaoui

Standard : Ochoa, Fai, Luyindama, Laifis, Pocognoli, Bokadi, Agbo, Marin, Ndongala, Mpoku, Cop

(Banc : Gillet, Lavalée, Miya, Edmilson, Luchkevych, Cavanda, Sa)

LE DIRECT