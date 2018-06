Les Canaleros s'étaient inclinés contre la Belgique (3-0) et seront éliminés en cas de deuxième défaite contre les Anglais, ce qui qualifierait du même coup les Trois Lions, avec la Belgique

Le fil du match:

Stones ouvre le score dès la 8e.

Kane double la mise sur penalty à la 22e et, avec 3 goals déjà inscrits, se rapproche de Lukaku et Ronaldo (4 réalisations).

Lingard enroule parfaitement dans la lucarne pour faire 3-0 à la 36e.

Ce n'est pas tout puisqu'à la 40e, Stones s'offre le doublé.

Et Kane, juste avant la pause, obtient un nouveau penalty... qu'il convertit. 5-0 et 4e but de l'avant anglais dans ce Mondial. Comme Lukaku et Ronaldo, donc.

En seconde période, Kane s'offre le triplé à la 63e pour s'isoler en tête du classement des buteurs de cette Coupe du Monde.





Les compos:

Angleterre: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Loftus-Cheek, Henderson, Lingard, Young - Sterling, Kane (cap.)

Panama: Penedo - Murillo, R. Torres (cap.), Escobar, Davis - Gabriel Gomez - Barcenas, Cooper, Godoy, Rodriguez - Perez





