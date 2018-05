C'est au moyen d'une vidéo postée sur les réseaux sociaux que le joueur a annoncé la nouvelle.

Steven Defour, 30 ans, a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière internationale. "Toutes les bonnes choses ont une fin. Bonne chance aux Diables Rouges en Russie, vous pouvez le faire", a commenté le désormais ancien Diable qui compte 84 sélections (52 capes) et qui a inscrit deux buts. Après Radja Nainggolan, il s'agit du deuxième joueur belge à annoncer sa retraite internationale en l'espace de quelques jours.

Convalescent après une blessure au genou, Steven Defour n'a logiquement pas été repris dans la liste élargie de 28 joueurs susceptibles d'aller à la Coupe du monde. Le milieu de terrain de Burnley veut désormais se consacrer à son parcours en club et a motivé son choix dans une vidéo diffusée sur son compte Twitter.

"Comme vous le savez, j'ai travaillé très dur ces derniers mois pour espérer aller à la Coupe du Monde. Au début, c'était clair que ce serait un peu mission impossible. Aujourd'hui, c'est une réalité", a entamé Defour.

"Je n'irai donc pas au Mondial pour des raisons évidentes. J'ai toujours pensé que la Coupe du monde serait un de mes derniers faits d'arme en tant qu'international. Suite à mes blessures graves, je souhaite prolonger ma carrière aussi loin que possible et je vais donc me concentrer sur mon parcours en club. J'ai une très longue carrière internationale derrière moi. J'ai passé de bons moments et j'aimerais donc remercier tout le monde pour cela. Que ce soit le staff, les joueurs ou les supporters."

L'ancien joueur de Malines, Genk, Standard, Porto et Anderlecht a également lancé un message pour ses successeurs chez les Diables rouges. "Je pense que que beaucoup de joueurs sont déjà prêts et que de nombreux autres arrivent. Je leur souhaite le meilleur", a conclu Defour.

International depuis 2006, il avait fait ses débuts le 11 mai en amical face à l'Arabie Saoudite. En 2014, il faisait partie des 23 sélectionnés pour le Mondial brésilien où il ne jouera qu'un match. Defour manquera ensuite l'Euro 2016 à cause d'une blessure.