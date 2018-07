La Colombie et l'Angleterre s'affrontent ce mardi soir à Moscou au Stade du Spartak (20h00) dans le dernier huitième de finale de la Coupe du monde de football.

Ce sont les Anglais qui mettent la pression dans les premières minutes de la rencontres. En 7minutes, ils ont déjà eu 2 corners et un coup-franc dangereux.

La Colombie procède plutôt en contre-attaque.

Au quart d'heure de jeu, un mouvement limpide des anglais aurait pu faire mouche. Le centre de Trippier a trouvé Harry Kane dont la tête est passée juste au dessus.

A la 41ème minute de jeu, un coup-franc de Trippier passait juste à côté de la cage d'Ospina.

Dans les arrêts de jeu, Quintero a eu une première opportunité. Sa frappe sur Pickford n'était pas dangereuse pour Pickford.

A la 53e minute de jeu, Carlos Sanchez a plaqué Harry Kane dans le rectangle au moment d'un corner. L'arbitre a montré le point de penalty.

Harry Kane a transformé le penalty en tirant en plein milieu. Ospina avait choisi un côté. Kane conforte son avance au classement des buteurs. Il inscrit son 3e penalty de la compétition et en est maintenant à 6 roses plantées.

A la 71e, une tête trop haute de Maguire n'inquiétait pas Ospina.

A la 82e, Cuadrado a raté la balle d'égalisation. Alors que les Colombiens étaient en supériorité numérique, Bacca a décalé Cuadrado qui a tiré au dessus.

Alors qu'il ne reste que 4 minutes de temps réglementaire, Falcao a manqué sa reprise de la tête. PAs de danger pour les anglais.

Deux minutes plus tard, Falcao frappe mais Pickford a facilement capté le ballon.

Dans les arrêts de jeu, suite à une grosse frappe d'Uribe qui a terminé en corner, la phase arrêtée a donné un but. Mina repris le ballon de la tête. Sur la ligne, Trippier a voulu dégager le ballon de la tête mais il a frappé la barre et est rentré dans le but.

Les compos:

Colombie: Ospina, Arias, Mina, Davinson Sanchez, Mojica, Barrios, Carlos Sanchez, Cuadrado, Quintero, Lerma, Falcao.

Angleterre: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Alli, Henderson, Young, Sterling, Lingard, Kane.

