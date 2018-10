"Le plus important, c’est que l’Antwerp gagne", insiste l’agent de joueurs Dejan Veljkovic auprès de Bart Vertenten qui, le surlendemain, doit arbitrer le match de relégation Antwerp-Eupen. Méfiant, Veljkovic n’en dit pas plus. "On ne sait jamais qu’on serait sur écoute."

Les enquêteurs - qui l’écoutent depuis des mois - n’en reviennent pas. Comme ils n’en reviendront pas quand le scandale éclatera le 11 octobre, d’entendre Veljkovic nier en bloc et soutenir qu’il n’a rien à voir avec la prétendue corruption du football belge. Non. Il n’a certainement jamais demandé de truquer des matches. Et non, il n’a approché personne !

Notre confrère Bjorn Maeckelbergh, du Laatste Nieuws, a pu se procurer des informations exclusives : les écoutes téléphoniques sur les GSM de Dejan Veljkovic.

Pièce essentielle dans le dossier du Footgate, le document hallucinant. Le voici.

(...)