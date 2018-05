L'AS Rome et Liverpool se présenteront dans les compositions attendues mercredi pour leur demi-finale retour de Ligue des champions dans la capitale italienne, avec un retour au 4-3-3 pour les Giallorossi et la présence du redoutable Mohamed Salah côté Reds.

Après son festival du match aller (deux buts et deux passes décisives pour une victoire 5-2), Salah sera bien sûr la plus grande menace pour la Roma, son ancienne équipe, où il avait évolué de 2015 à 2017.

En attaque, il est accompagné comme prévu de Mané et Firmino. Il n'y a pas la moindre surprise dans le 11 aligné par Jürgen Klopp, qui est le même qu'au match aller, à l'exception de Wijnaldum, qui remplace Oxlade-Chamberlain, blessé lors de la première manche.

Pas de surprise non plus pour la Roma, avec le retour à une défense à quatre, plus sécurisante que le 3-4-3 du match aller.

Au milieu de terrain, l'absence de Strootman est compensée par Pellegrini, alors que c'est le trident Schick-Dzeko-El Shaarawy qui est aligné en attaque.

Les équipes

AS Rome: Alisson - Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov - Pellegrini, De Rossi (cap.), Nainggolan - Schick, Dzeko, El Shaarawy

Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson (cap), Milner - Salah, Roberto Firmino, Mané





Rimonta, épisode 2 ?

Une victoire 3-0 et une nouvelle "rimonta"? Le mode d'emploi est connu puisque l'AS Rome a réussi l'exploit au tour précédent face à Barcelone.

Mais la tâche s'annonce encore plus compliquée mercredi face à Liverpool, qui dans le sillage de Salah a toutes les raisons de croire à sa première finale de Ligue des champions depuis 2007.

'Moi j'y crois'

"La Rimonta? Ceux qui n'y croient pas peuvent rester à la maison. Mon slogan c'est +moi j'y crois+ et je le répète tous les jours aux joueurs. Il va y avoir plus de 60.000 personnes, comment pourrait-on ne pas y croire? Moi j'y crois. On est en demi-finale, mais on ne s'en contente pas", a résumé l'entraîneur romain Eusebio Di Francesco.

Le fait d'avoir déjà renversé le Barça en quart de finale sur un score qui leur offrirait la finale (3-0 après une défaite 4-1 au Camp Nou) aide probablement les Giallorossi à penser que le 5-2 du match aller n'est pas rédhibitoire. La semaine entre les deux manches, marquée par un convaincant succès 4-1 en championnat contre le Chievo Vérone, a donc été mise à profit pour convoquer tous les signaux positifs.

La Roma s'est ainsi souvenue qu'elle n'avait toujours pas encaissé le moindre but à domicile cette saison en Ligue des Champions, malgré les visites de clients du calibre de l'Atletico de Madrid, de Chelsea ou de Barcelone. Mais Liverpool de son côté peut s'appuyer sur une statistique tout aussi impressionnate: 20 buts marqués en six déplacements européens cette saison, en comptant le barrage. Et quoi que fasse Liverpool, les Romains devront marquer, beaucoup.

"On doit repartir de la fin du match aller", a expliqué l'attaquant Schick, en référence aux dix dernières minutes lors desquelles les Romains ont inscrit à Anfield les deux buts de l'espoir. "On a vu que derrière, ils ne sont pas aussi forts qu'en attaque", a ajouté le talentueux Tchèque.