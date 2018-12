Comme l’an passé à pareille époque, ils seront quatorze Diables à guetter avec attention le verdict du tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions ce midi à Nyon.



La saison dernière, six seulement avaient franchi le cap des huitièmes de finale. Les premiers de chaque groupe recevront lors des matchs retour les 5, 6, 12 et 13 mars, les matchs aller se dérouleront les 12, 13, 19 et 20 février. Deux équipes issues d’un même groupe ou d’un même championnat ne pourront s’affronter à ce stade.

Les chocs des 1/8e de finale:

Schalke - Manchester City

Atletico Madrid - Juventus

Manchester United - PSG

Tottenham - Dortmund

Lyon - Barcelone

AS Rome - Porto

Liverpool - Bayern Munich

Ajax - Real Madrid





Revivez le tirage en direct