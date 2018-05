Le 15 avril dernier, Michy Batshuayi se blessait gravement à la cheville lors d'un match face à Schalke 04. L'attaquant de Dortmund avait quitté le terrain sans pouvoir cacher son énorme douleur. A ce moment-là, personne ne le pensait capable d'être rétabli pour la future Coupe du Monde. « J'ai eu peur… et mal. Tels ont été mes premiers sentiments », dit-il. « Pour être honnête, je n'ai pas pensé directement au Mondial. Je pensais que c'était cassé et je n'osais même pas regarder ma jambe. Un médecin allemand m'a alors dit que je pouvais oublier la Coupe du Monde. Mais je suis retourné à Chelsea pour poursuivre ma rééducation. Deux ou trois jours plus tard, je pouvais déjà pratiquement marcher normalement. Il fallait juste attendre que ma cheville dégonfle. »

Aujourd'hui, Michy Batshuayi semble totalement rétabli. « J'ai déjà passé cinq jours à l'hôtel de l'équipe nationale et ça m'a fait du bien car j'ai pu rattraper le temps perdu. Je me sens bien mais j'ai besoin de rejouer des matches. Ma cheville ? Elle est top », sourit-il. « Au début, on m'avait dit que j'en avais pour six semaines mais j'ai su tout faire en quatre semaine. Grâce à Dieu, j'ai un bon corps car cela aurait pu être plus grave... »