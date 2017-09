Découvrez les performances des Diables rouges aux 4 coins du globe.

ANGLETERRE

De Bruyne ouvre le score face à Hazard et Courtois

Premier but de la saison pour KDB, et il est beau ! D'une frappe puissante du gauche à l'entrée de la surface, le milieu de terrain des Skyblues est venu tromper la vigilance de Thibaut Courtois (67e). Son premier but de la saison, et il est d'une importance cruciale si le score en reste-là (0-1).

Marouane Fellaini voit double, Lukaku encore buteur face à Crystal Palace

Manchester United s'est imposé largement (4-0) face à Crystal Palace lors de la septième journée du championnat d'Angleterre. Marouane Fellaini, auteur d'un doublé (35e, 49e), et Romelu Lukaku (86e) ont contribué à la victoire de leur équipe. Les Mancuniens (19 points), qui avaient ouvert le score rapidement grâce à Juan Mata (3e), prennent ainsi trois points d'avance sur Manchester City, qui se déplace en début de soirée à Chelsea pour le choc du weekend.

Christian Benteke, blessé pour une longue durée, n'était pas sur la feuille de match. Crystal Palace (0 point) n'a toujours pas glané le moindre point ni marqué un but en championnat.

Stoke City, sans Julien Ngoy blessé et Thibaud Verlinden, s'est imposé (2-1) face à Southampton. Mame Diouf (40e) a ouvert la marque pour les 'Potters' avant que Maya Yoshida (75e) n'égalise pour les 'Saints'. A cinq minutes de la fin du temps réglementaire, Peter Crouch (85e) a offert la victoire à Stoke City. L'équipe de l'ancien international anglais se place à la treizième position (8 points) et compte désormais le même nombre de points que son adversaire, douzième.

Christian Kabasele, qui a joué tout le match, est allé arracher un point dans les dernières minutes avec Watford sur la pelouse de West Bromwich (2-2). Nacer Chadli est resté toute la rencontre sur le banc pour les visiteurs. Jose Rondon (18e) et Jonny Evans (21e) avaient permis à West Bromwich d'envisager une troisième victoire dans ce championnat mais Abdoulaye Doucoure (37e) et Richarlison (90e+5) ont anéanti les espoirs locaux dans les derniers instants de la rencontre. West Brom se place en dixième position (9 points) tandis que Watford occupe une surprenante cinquième place (12 points).

Tottenham, avec Vertonghen et Alderweireld, bat largement Huddersfield et Depoitre

Tottenham s'est aisément imposé à Huddersfield (0-4) lors de la 7e journée de Premier League, samedi au John Smith's Stadium. Jan Vertonghen et Toby Alderweireld ont joué toute la partie au sein de la défense des 'Spurs', tout comme Laurent Depoitre à la pointe de l'attaque des 'Terriers'.

Invaincu depuis 7 rencontres, Tottenham a continué sur sa lancée et a tué le match dès la première demi-heure. Harry Kane (9e et 23e), Ben Davies (16e) et Moussa Sissoko (90e+1) ont marqué les buts des 'Spurs'.

Harry Kane est auteur d'un début de saison tonitruant. L'attaquant anglais de 24 ans affiche 10 buts en 9 matches toutes compétitions confondues.

Mousa Dembélé, blessé à la cheville, n'était pas sur la feuille de match.

Au classement, les Londoniens passent provisoirement à la 3e place avec 14 points en attendant le choc de la journée entre Chelsea (3e, 13 pts) et Manchester City (1er, 16 pts), programmé samedi en début de soirée (18h30).

Après un bon début d'exercice, Huddersfield signe un 5e match de rang sans victoire en championnat. L'équipe de David Wagner est 10e (9 pts).

FRANCE

Meunier débloque son compteur avec le PSG cette saison

Le Paris Saint-Germain s'est imposé largement 6-2 face à Bordeaux lors de la huitième journée du championnat de France, samedi après-midi. Thomas Meunier, qui a joué tout le match, a participé à la fête en inscrivant le troisième but de son équipe.

Les buts ne se sont pas faits attendre dans ce match entre le premier et le troisième du classement. Neymar (5e), Edinson Cavani (12e) et Thomas Meunier (21e) portaient le score à 3-0 après un peu plus de vingt minutes de jeu. Younousse Sankhare (31e) réduisait bien la marque à la demi-heure de jeu mais Neymar, une nouvelle fois, sur penalty (40e) et Julian Draxler (45e) redonnaient une large avance aux Parisiens au repos. En deuxième période, les gardiens furent un peu plus à la fête même si Kylian Mbappe (58e) et Malcolm, sur penalty (90e) se chargeaient de donner au score son allure définitive. Au classement, le Paris Saint-Germain (22 points), seul club invaincu, conserve la tête du classement avec trois points d'avance sur Monaco (19 points) qui a été accroché ce vendredi à domicile par Montpellier (1-1) et sept d'avance sur Bordeaux (15 points).

ALLEMAGNE

Thorgan offre la victoire à Monchengladbach

Le Borussia Monchengladbach s'est imposé à la dernière minute du temps additionnel face à Hanovre (2-1) lors de la septième journée du championnat d'Allemagne. Thorgan Hazard, qui a joué tout le match, a offert la victoire à son équipe sur penalty (90e+4).

Après une première mi-temps sans le moindre but, Matthias Ginter (67e) et Martin Harnik (71e) ont offert aux spectateurs les deux premiers buts de la partie. Tandis que les acteurs se dirigeaient vers un match nul, Thorgan Hazard a hérité d'un penalty après une faute sur l'Italien Vincenzo Grifo dans les toutes dernières minutes de la rencontre. Le Diable Rouge s'est alors chargé de le convertir en prenant le gardien à contre-pied. Avec cette victoire, le Borussia Monchengladbach (11 points) se classe à la sixième position et revient à un point de son adversaire du jour qui reste quatrième (12 points).

Koen Casteels et Divock Origi, sorti à la 84e, n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul à domicile (1-1) avec Wolfsburg face à Mayence. Les buteurs de la rencontre sont Josuha Guilavogui (55e) et Yoshinori Muto (74e). Il s'agit de la cinquième rencontre consécutive sans victoire pour les pensionnaires de la VolkswagenArena qui sont douzième (12 points), juste devant Mayence qui compte le même nombre de points. Landry Dimata, blessé, n'était pas sur la feuille de match.

Orel Mangala a observé depuis le banc ses coéquipiers de Stuttgart s'incliner à la dernière minute en déplacement à l'Eintracht Francfort (2-1) sur un but de Sebastien Haller (90+4). Ante Rebic (42e) et Simon Terodde (61e), sur sa première touche de balle après être monté au jeu, sont les deux autres buteurs de la partie. Enfin, le Borussia Dortmund (19 points) est assuré de conserver la tête du classement à l'issue de cette journée après sa victoire en déplacement à Augsburg (1-2).