EN ANGLETERRE

Batshuayi buteur!

Michy Batshuayi a profité de la FA Cup ce dimanche pour se refaire une santé du côté de Chelsea. Assez peu utilisé en championnat (où il a tout de même déjà inscrit un but), le Diable rouge a été titularisé par Antonio Conte pour affronter Peterborough.

Et les choses ne se sont pas trop mal passées pour l'attaquant puisqu'il a inscrit le second but des siens à la 43e. De quoi lui redonner de la confiance. Et le faire rester à Chelsea? L'avenir le dira...

A noter que pour ce match de FA Cup, Eden Hazard a été ménagé et placé sur le banc pour commencer. Banc sur lequel ne figurait par contre même pas Thibaut Courtois, également laissé au repos.









EN ITALIE

Sven Kums et l'Udinese battus par l'Inter sur un doublé de l'ancien Brugeois Perisic

L'Udinese s'est inclinée 1-2 face à l'Inter Milan, dimanche, dans le cadre de la 19e journée du championnat d'Italie. Sven Kums a joué 63 minutes dans les rangs de l'Udinese.

L'Udinese a ouvert le score après 17 minutes grâce à Jankto, bien servi par Fofana. L'Inter a égalisé juste avant la pause. Perisic a repris du gauche un centre d'Icardi et trompé Karnezis (47e+2).

L'ancien Brugeois a offert la victoire à l'Inter en fin de match: sur un coup-franc de Joao Mario, le Croate a envoyé, de la tête, le ballon au fond des filets, réalisant le doublé au passage (87e).

En attendant les derniers matches programmés ce dimanche, l'Inter (33 points) remonte à la 5e place. Pleinement relancés dans la course à l'Europa League après quatre victoires de rang, les Nerazzurri restent tout de même assez loin du podium, avec cinq longueurs de retard sur Naples (3e), victorieux 2-1 samedi face à la Sampdoria Gênes.

L'Udinese, 25 points, est dixième.