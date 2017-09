Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.

ESPAGNE

Yannick Carrasco a ouvert le score lors de la victoire 2-0 de l'Atlético Madrid sur le FC Séville, samedi, lors de la sixième journée du championnat d'Espagne.

En début de seconde période, Carrasco a remporté son duel avec N'Zonzi, qui tentait de passer le ballon à son gardien. Le Diable Rouge a dribblé Rico et déposé le ballon dans le but vide. Carrasco a inscrit son troisième but depuis le début du championnat. Il a ensuite cédé sa place à Gameiro en fin de rencontre (81e).

Le deuxième but des 'Colchoneros' est l'œuvre de Griezmann, sur un assist de Filipe Luis (69e).

L'Atlético, 14 points, s'installe à la deuxième place, à 1 seule longueur de Barcelone, attendu samedi par Gérone.





ANGLETERRE

Christian Benteke, sorti blessé face Manchester City, serait touché aux ligaments du genou

Christian Benteke a quitté la pelouse en se tenant le genou samedi à la 72e minute de la rencontre qui opposait son équipe de Crystal Palace à Manchester City (5-0). Les premières nouvelles ne seraient pas rassurantes pour le Diable Rouge. Son coach, Roy Hodgson a parlé d'une lésion au niveau des ligaments lors des interviews d'après-match.

"La situation de Benteke n'est pas bonne. Nous pensons qu'il s'agit d'une lésion des ligaments mais nous ne savons pas dans quelle mesure ils sont touchés. Nous allons réaliser un imagerie demain. Il ne jouera de toute façon pas contre Manchester United la semaine prochaine", a déclaré Hodgson.

Une blessure sérieuse serait une grosse tuile pour les Diables Rouges et Benteke à neuf mois du Mondial 2018. L'attaquant belge avait déjà manqué la Coupe du monde 2014 en raison d'une rupture du tendon d'Achille.





Tottenham s'impose à West Ham sans Dembélé, touché à la cheville

Tottenham s'est imposé 2-3 sur la pelouse de West Ham, samedi, en ouverture de la sixième journée du championnat d'Angleterre. Toby Alderweireld et Jan Vertonghen ont disputé l'intégralité de la rencontre. Touché à la cheville durant le match de Coupe de la Ligue contre Barnsley, Mousa Dembélé n'a pas été sélectionné.

L'entraîneur de Tottenham Mauricio Pochettino a une nouvelle fois opté pour une défense à trois. Alderweireld et Vertonghen était placé respectivement à la droite et à la gauche du Colombien Davinson Sanchez, choisi comme élément central.

Harry Kane a donné un double avantage aux 'Spurs' en première période (34e et 38e). Eriksen a conforté l'avantage de Tottenham à l'heure de jeu d'une frappe tendue de l'entrée du rectangle.

West Ham est alors revenu dans la rencontre, d'abord par Chicharito Hernandez (65e), isolé au second poteau sur les suites d'un corner, puis par l'ancien Anderlechtois Cheikhou Kouyaté (87e), auteur d'une tête rageuse sur un centre de la gauche de Masuaku.

Entre les deux buts des visités, Tottenham s'est retrouvé à dix, Aurier écopant d'une deuxième carte jaune à 20 minutes du terme.

Tottenham, 11 points, remonte en troisième position, à 2 points des deux clubs de Manchester, United et City, qui doivent encore jouer samedi.





Romelu Lukaku inarrêtable, De Bruyne maître d'orchestre face à Benteke

Les deux équipes de Manchester continuent de faire la loi en Premier League et gagnent lors de cette sixième journée de championnat. Manchester United s'est imposé 0-1 contre Southampton grâce à un but de Romelu Lukaku, le 6e en 6 matches. Manchester City, avec De Bruyne mais sans Kompany, s'est quant à lui facilement défait du Crystal Palace de Benteke 5-0.

Il n'a fallu que 20 minutes à Lukaku pour trouver le chemin des filets. Le Diable Rouge a d'abord repris de la tête un centre venant de la gauche mais a buté sur le portier adverse Forster. Attentif, il a ensuite rabattu le deuxième ballon du pied gauche pour faire 1-0. Marouane Fellaini, toujours plus apprécié par le coach José Mourinho, a lui aussi disputé toute la rencontre.

Les Citizens devaient quant à eux se passer de Vincent Kompany, blessé au mollet, mais pouvaient compter sur Kevin De Bruyne. Le Diable Rouge est resté toute la rencontre sur le terrain et a pu assister aux buts de Leroy Sane (44e), Raheem Sterling (51e et 59e), Sergio Agüero (79e) et Fabian Delph (89e).

Du côté de Crystal Palace, Christian Benteke a joué 72 minutes et n'est pas parvenu à inscrire le premier but de la saison du club londonien qui est toujours dernier avec zéro points et zéro buts marqués.





Chelsea s'impose avec un Hazard remplaçant, Kabasele titulaire avec Watford

Derrière les deux leaders du championnat qui comptent 16 points, Chelsea tient le rythme et reste à trois longueurs grâce à sa victoire 0-4 contre Stoke City. Eden Hazard est monté au jeu à la 73e minute à la place de Willian et court toujours après sa première titularisation de la saison en Premier League. Charly Musonda Jr et Michy Batshuayi sont restés sur le banc. Les buts des Blues ont été inscrits par les Espagnols Alvaro Morata (2e, 77e et 82e) et Pedro (30e). Du côté de Stoke, Julien Ngoy, blessé, n'était pas dans la sélection.

Christian Kabasele a joué toute la rencontre au centre de la défense de Watford qui s'est imposé 1-2 contre Swansea grâce aux buts de Gray (13e) et Richarlison (90e). Swansea avait momentanément égalisé via Abraham (56e). Waford est 5e du championnat avec onze points tout comme Tottenham.

À la 7e et 8e place avec neuf points on retrouve Huddersfield Town et Burnley qui se sont neutralisés 0-0. Laurent Depoître et Steven Defour ont joué 90 minutes dans leurs équipes respectives.

Finalement, Everton a enfin retrouvé la victoire après trois défaites et un nul en remontant 2-1 Bournemouth. King avait d'abord fait 0-1 à la 49e minute avant que Niasse n'offre la victoire aux Toffees grâce à un doublé (77e et 82e). Kevin Mirallas n'était pas sur la feuille de match. Everton est 13e avec 7 points.





ITALIE

Nainggolan passeur lors de la victoire de la Roma face à l'Udinese

Radja Nainggolan a délivré sa deuxième passe décisive de la saison en Serie A samedi après-midi lors de la rencontre remportée 3-1 par son équipe la Roma face à l'Udinese, match qui comptait pour la 6e journée du championnat italien.

Le Diable Rouge est impliqué dans le premier but des romains. Toujours aussi hargneux, il a combattu avec les défenseurs de l'Udinese avant de servir le ballon en taclant à son équipier Edin Dzeko qui s'est retrouvé face au but et a battu le portier Albano Bizzarri (12e). C'est son sixième but en cinq matches.

La Roma s'est ensuite mise à l'abri grâce à un doublé de Stephan El Shaarawy qui a d'abord marqué d'une déviation de l'extérieur du pied (30e) avant de profiter d'une grossière erreur défensive de Jens Stryger Larsen (45e). Ce dernier s'est partiellement racheté en toute fin de match en offrant le but du 3-1 au siens (90e).

La Roma est désormais 4e du championnat avec douze points sur quinze possibles (NDLR: la Roma doit rejouer un match remis face à la Sampdoria en raison de mauvaises conditions climatiques).

L'équipe d'Eusebio Di Francesco jouera son deuxième match dans la poule C de Ligue des Champions mercredi face aux Azeris du Qarabag FK après le 0-0 de la première journée face à l'Atletico Madrid.





FRANCE

Le PSG, avec Meunier, privé des trois points à Montpellier (0-0)

Montpellier est la première équipe a être parvenue à ralentir la course du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Les deux équipes se sont en effet neutralisées 0-0 ce samedi lors de la 7e journée du championnat français. Le PSG restait sur six victoires de rang. Thomas Meunier était titulaire et a cédé sa place à Daniel Alves à la 71e minute de jeu.

Pour cette rencontre, les vice-champions de France devaient se passer de Neymar, blessé au pied, ainsi que des Argentins Angel Di Maria et Javier Pastore, absents eux aussi pour blessure.

Sans sa star brésilienne, Paris n'est pas parvenu à faire tomber le mur de Montpellier qui a bien résisté devant son public. Le club de la capitale reste toujours premier du championnat avec 19 points, soit un en plus que l'AS Monaco. Du côté de Montpellier, Isaac Mbenza est monté au jeu à la 82e minute à la place de Casimir Ninga.





CHINE

Frank Acheampong bourreau de Tianjin Quanjian et Axel Witsel avec deux buts

Tianjin Quanjian, avec Axel Witsel aligné toute la rencontre, s'est incliné 4-1 contre la lanterne rouge Tianjin Teda, samedi, lors de la 26e journée du championnat de Chine. Frank Acheampong a réalisé un doublé.

Le Ghanéen, prêté par Anderlecht à Teda, a marqué deux fois en deux minutes (25e et 26e). Yuanyi a porté le score à 3-0 (76e). Alexander Pato a réduit l'écart (85e). Jie a fixé le score à 4-1 (90e+3).

Au classement, Quanjian (44 points) est quatrième, à 14 points du leader Guangzhou Evergrande. Teda (19 points) gagne deux places et devient 14e et premier sauvé.