Yannick Carrasco a ouvert le score lors de la victoire 2-0 de l'Atlético Madrid sur le FC Séville, samedi, lors de la sixième journée du championnat d'Espagne.

En début de seconde période, Carrasco a remporté son duel avec N'Zonzi, qui tentait de passer le ballon à son gardien. Le Diable Rouge a dribblé Rico et déposé le ballon dans le but vide. Carrasco a inscrit son troisième but depuis le début du championnat. Il a ensuite cédé sa place à Gameiro en fin de rencontre (81e).

Le deuxième but des 'Colchoneros' est l'œuvre de Griezmann, sur un assist de Filipe Luis (69e).

L'Atlético, 14 points, s'installe à la deuxième place, à 1 seule longueur de Barcelone, attendu samedi par Gérone.