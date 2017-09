Yannick Carrasco a ouvert le score lors de la victoire 2-0 de l'Atlético Madrid sur le FC Séville, samedi, lors de la sixième journée du championnat d'Espagne.

En début de seconde période, Carrasco a remporté son duel avec N'Zonzi, qui tentait de passer le ballon à son gardien. Le Diable Rouge a dribblé Rico et déposé le ballon dans le but vide. Carrasco a inscrit son troisième but depuis le début du championnat. Il a ensuite cédé sa place à Gameiro en fin de rencontre (81e).

Le deuxième but des 'Colchoneros' est l'œuvre de Griezmann, sur un assist de Filipe Luis (69e).

L'Atlético, 14 points, s'installe à la deuxième place, à 1 seule longueur de Barcelone, attendu samedi par Gérone.

ANGLETERRE

Tottenham s'impose à West Ham sans Dembélé, touché à la cheville

Tottenham s'est imposé 2-3 sur la pelouse de West Ham, samedi, en ouverture de la sixième journée du championnat d'Angleterre. Toby Alderweireld et Jan Vertonghen ont disputé l'intégralité de la rencontre. Touché à la cheville durant le match de Coupe de la Ligue contre Barnsley, Mousa Dembélé n'a pas été sélectionné.

L'entraîneur de Tottenham Mauricio Pochettino a une nouvelle fois opté pour une défense à trois. Alderweireld et Vertonghen était placé respectivement à la droite et à la gauche du Colombien Davinson Sanchez, choisi comme élément central.

Harry Kane a donné un double avantage aux 'Spurs' en première période (34e et 38e). Eriksen a conforté l'avantage de Tottenham à l'heure de jeu d'une frappe tendue de l'entrée du rectangle.

West Ham est alors revenu dans la rencontre, d'abord par Chicharito Hernandez (65e), isolé au second poteau sur les suites d'un corner, puis par l'ancien Anderlechtois Cheikhou Kouyaté (87e), auteur d'une tête rageuse sur un centre de la gauche de Masuaku.

Entre les deux buts des visités, Tottenham s'est retrouvé à dix, Aurier écopant d'une deuxième carte jaune à 20 minutes du terme.

Tottenham, 11 points, remonte en troisième position, à 2 points des deux clubs de Manchester, United et City, qui doivent encore jouer samedi.

Romelu Lukaku inarrêtable

Il n'aura fallu que 20 minutes à Romelu Lukaku pour inscrire un nouveau but. Encore un pour le Belge qui, face à Stoke, a inscrit déjà son sixième but en autant de matches disputés. Une sacrée performance pour le buteur de Manchester United.

CHINE

Frank Acheampong bourreau de Tianjin Quanjian et Axel Witsel avec deux buts

Tianjin Quanjian, avec Axel Witsel aligné toute la rencontre, s'est incliné 4-1 contre la lanterne rouge Tianjin Teda, samedi, lors de la 26e journée du championnat de Chine. Frank Acheampong a réalisé un doublé.

Le Ghanéen, prêté par Anderlecht à Teda, a marqué deux fois en deux minutes (25e et 26e). Yuanyi a porté le score à 3-0 (76e). Alexander Pato a réduit l'écart (85e). Jie a fixé le score à 4-1 (90e+3).

Au classement, Quanjian (44 points) est quatrième, à 14 points du leader Guangzhou Evergrande. Teda (19 points) gagne deux places et devient 14e et premier sauvé.