Belges à l'étranger: De Bruyne brille, premier but pour Benteke et Defour, Thorgan Hazard fait parler la poudre (VIDEOS)

Découvrez les performances des Diables rouges aux quatre coins du monde.

ANGLETERRE

A la 15e minute, KDB hérite du ballon suite à une bonne déviation d'Iheanacho et s'en va ajuster De Gea.

Kevin de Bruyne a inscrit son premier but de la saison en faveur des Citizens, dans le derby face à Manchester United. Un but d'une importance d'autant plus cruciale lorsque l'on connaît l'importance qu'occupe le derby dans le cœur des supporters des deux équipes. Soulignons l'excellent jaillissement de KDB devant Blind qui reste littéralement scotché par la faim de ballon du Belge sur cette phase de jeu.

A la 35e, de Bruyne, encore lui, frappe sur le poteau après avoir mis dans le vent deux défenseurs de United, le cuir revient sur Iheanacho qui pousse dans le but d'un De Gea qui ne peut absolument rien faire. Zlatan Ibrahimovic réussira à redonner espoir aux supporters des Red Devils avant la pause (42e).

En seconde période, le Diable rouge touchera une nouvelle fois le montant mais, cette fois-ci, personne ne pourra bénéficier de sa tentative. Qu'à cela ne tienne, KDB a offert une performance XXL au public d'Old Trafford dans ce match au sommet.

Du côté de United, Marouane Fellaini a joué tout le match écopant d'une carte jaune à la 52e minute.

Benteke retrouve le chemin des filets

Crystal Palace a remporté son premier succès de la saison en s'imposant 1-2 à Middlesbrough. Christian Benteke a ouvert le score à la 16e minute. À la réception d'un centre de la droite de Zaha, le Diable Rouge a envoyé le ballon au fond des filets de la tête pour son premier but sous les couleurs de Crystal Palace. Ayala a égalisé pour Middlesbrough (38e). Zaha a offert la victoire à Crystal Palace en début de deuxième mi-temps (47e). En fin de rencontre, Benteke a été remplacé par... son frère, Jonathan Benteke, arrivé la semaine dernière en provenance de Zulte Waregem (84e). Crystal Palace compte 4 points en quatre matches.

Zaha cross into Benteke who heads home the opener #CPFC pic.twitter.com/gwt8FiY1DA — Matt Webb (@doctordubbs) 10 september 2016

Premier but anglais de Defour

Contre Hull, Defour a ouvert le score en faveur de Burnley. Le Diable Rouge a réussi un contrôle orienté près du rond central pour se libérer de son opposant, s'est avancé et, arrivé à 30 mètres du but, a décoché une frappe de l'extérieur du droit qui a trompé le gardien adverse Jakupovic (72e). Auteur d'une passe décisive contre Liverpool, Defour réalise son premier but en Premier League. Burnley pensait décrocher sa deuxième victoire de la saison, mais Snodgrass a égalisé en toute fin de partie (90e+5). Burnley compte 4 points et figure en milieu de tableau.

GOAL! Defour for Burnley! Burnley 1-0 Hull pic.twitter.com/Pf1hiTaHbx — The EPL Chronicle (@EPLChronicle) 10 september 2016

Les Belgian Spurs cartonnent

Toujours invaincu, Tottenham s'est imposé 0-4 à Stoke. Toby Alderweireld et Jan Vertonghen composaient la charnière centrale des 'Spurs'. Son a réalisé un doublé (41e et 56e) puis Alli (59e) et Kane (70e) ont mis Tottenham à l'abri. Tottenham, huit points, est quatrième, à 4 longueurs du leader, Manchester City.

West Bromwich Albion s'est incliné 1-0 à Bournemouth. Pour ses débuts avec WBA, Nacer Chadli a disputé l'ensemble de la rencontre. Wilson a inscrit le seul but du match (79e). WBA compte 4 points.

Christian Kabasele n'était pas repris dans la sélection de Watford, victorieux 2-4 sur la pelouse de West Ham. Antonio (5e et 33e) avait donné un double avantage à West Ham, mais Ighalo (41e), Deeney (45e+2), Capoue (53e) et Holebas (63) ont renversé la situation en faveur de Watford, dont c'est la première victoire de la saison (4 points).





ALLEMAGNE

Thorgan Hazard débloque aussi son compteur avec Monchengladbach

Thorgan Hazard a ouvert le score en faveur du Borussia Mönchengladbach, samedi,à Fribourg, lors de la deuxième journée du championnat d'Allemagne. Malheureusement pour le Diable Rouge, son équipe a subi le retour des locaux en seconde période et s'est inclinée 3-1.

Hazard a marqué le premier but de la partie à la 35e minute d'une superbe frappe enroulée du pied gauche. Auteur d'un triplé en barrage de la Ligue des Champions, Hazard inscrit son premier but en championnat cette saison.

En seconde période, Fribourg a renversé la situation grâce à Philipp (54e et 85e) et Petersen (88e, sur penalty). Hazard a été remplacé par Vestergaard à vingt minutes de la fin. Mönchengladbach compte 3 points en deux matches.

Koen Casteels défendait les buts de Wolfsburg, accroché à domicile 0-0 par Cologne. Avec 4 points, Wolfsburg occupe la troisième position, derrière le duo de tête formé par le Bayern Munich et l'Herta Berlin.