Belges à l'étranger: Eden Hazard buteur, Thorgan toujours sur son nuage (VIDEOS)

Football

Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.

EN ANGLETERRE

Eden inscrit déjà son second but de la saison en faveur des

Chelsea s'est imposé à Stamford Bridge contre Burnley (3-0) pour le compte de la troisième journée de Premier League. Eden Hazard a ouvert le score à la 9e minute de jeu. Thibaut Courtois était titulaire pour les "Blues", alors que Michy Batshuayi est monté à la 80e. Steven Defour, dans le onze de base des "Clarets", a joué 57 minutes.

Antonio Conte est en train de réussir son début de saison à la tête des "Blues". Le retour en très bonne forme d'Eden Hazard n'est peut-être pas étranger à cette troisième victoire de rang en championnat. En effet, le Brainois a récupéré le ballon à hauteur de la ligne médiane avant d'accélérer et de placer un tir hors de portée du gardien adversaire (9e).

Le joli but d'Eden Hazard face à Burnley ! pic.twitter.com/qT1Nu8tRZb — Foot Anglais FR (@FootAnglaisFR) 27 août 2016

Willian a doublé l'écart avant la mi-temps (41e) alors que Moses a ponctué le travail en fin de match (89e). Hazard est descendu à la 81e, ovationné par le public londonien pour sa bonne prestation.

Crystal Palace, avec Christian Benteke pendant toute la rencontre pour son premier match, a accroché le nul contre Bournemouth (1-1). Mené suite à un but de King (11e), les "Eagles" ont pris leur premier point de la saison grâce à un but de Scott Dann dans les arrêts de jeu (90e+3). Benteke a été averti à la 73e.

Everton s'est imposé 1-0 face à Stoke City avec Kevin Mirallas et Romelu Lukaku titulaires. Leighton Baines a vu son penalty rebondir sur le poteau avant de revenir sur Shay Given et de finalement terminer dans les filets de Stoke (51e). Mirallas, appelé en sélection par Roberto Martinez, est descendu à la 70e.

Sunderland est allé prendre un point en déplacement à Southampton (1-1) avec Adnan Januzaj pendant toute la rencontre. Les "Black Cats" ont ouvert le score à la 80e par Jermaine Defoe mais ont ensuite été rejoint à la 85e sur un but de Jay Rodriguez.

Christian Kabasele a joué sa première rencontre de Premier League depuis son transfert à Watford en provenance de Genk cet été. Le défenseur de 25 ans n'a pas pu empêcher la défaite des siens contre Arsenal (1-3) à Vicarage Road. Le match était déjà plié à la mi-temps après les réalisations de Santi Cazorla (9e, s.p.), Alexis Sanchez (40e) et Mesut Özil (45e+1). Roberto Pereyra a sauvé l'honneur des siens à la 57e.

Au classement, Chelsea est provisoirement en tête (9 pts) devant Everton (7). Sunderland, Crystal Palace et Watford ne comptent qu'une seule unité au compteur.





Tottenham et Liverpool dos à dos

Tottenham a été contraint au nul contre Liverpool à White Hart Lane (1-1) pour le compte de la 3e journée de Premier League. Jan Vertonghen et Toby Alderweireld ont joué toute la rencontre pour les "Spurs", au même titre que Simon Mignolet dans les buts de Liverpool. Divock Origi est monté à la 69e pour les "Reds".

Après un début de match très animé avec des actions de part et d'autre, Kyle Walker a dû céder sa place sur blessure à Vincent Janssen à la 28e. Disputé sur un rythme toujours élevé, le match a connu son premier moment décisif lors d'un penalty concédé par Erik Lamela. Revenu défendre, l'Argentin a accroché le pied de Firminho, obligeant l'arbitre à désigner le point de penalty. James Milner ne s'est alors pas fait prier pour ouvrir le score pour les "Reds" (0-1, 44e).

En seconde période, Liverpool s'est créé quelques occasions, sans jamais parvenir à faire le break. Toby Alderweireld a ensuite obligé Simon Mignolet à effectuer une superbe parade sur une tête du défenseur belge résultant d'un corner (65e). Quelques minutes plus tard, la phalange de Pochettino a égalisé grâce à Danny Rose. Le latéral a récupéré un ballon dévié par Janssen pour ajuster Simon Mignolet d'un tir au premier poteau (1-1, 72e). A noter que Vertonghen a été averti à la 51e.

Après trois journées, Tottenham reste invaincu et compte 5 points alors que l'équipe de Jürgen Klopp possède 4 unités.





United et Fellaini s'imposent à Hull

Manchester United a concédé un match nul 0-0 sur la pelouse de Hull City lors de la 3e journée de Premier League samedi soir. Averti dès la 23e minute de jeu, Marouane Fellaini a disputé l'intégralité de la rencontre du côté des Red Devils. En Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach s'est imposé 2-1 contre le Bayer Leverkusen grâce notamment à une passe décisive salvatrice de Thorgan Hazard en fin de partie.

Après un round d'observation long d'une vingtaine de minutes, Manchester United enchaîne les opportunités sans toutefois parvenir à ouvrir la marque. Paul Pogba (32e) et Juan Mata (38e et 43e) se sont à chaque fois frottés à un excellent Eldin Jakupovic, vigilant sur sa ligne de but. Dominés, les Tigers doivent attendre la 75e minute de jeu pour se créer leur première réelle occasion via la frappe de Tom Huddlestone. Monté à la 71e pour Juan Mata, Marcus Rashford offre finalement une victoire inespérée aux Mancuniens dans les arrêts de jeu (90+2, 0-1). Troisième succès de rang pour les hommes de José Mourinho qui rejoignent Chelsea en tête du championnat avec neuf points.





Pour son premier match avec Aston Villa, Ritchie De Laet s'incline 3-1 à Bristol City

Officialisé à Aston Villa mardi dernier, Ritchie De Laet a joué ses premières minutes sous sa nouvelle vareuse à Bristol City samedi après-midi. Des débuts compliqués pour le défenseur belge qui s'est incliné 3-1 à l'Ashton Gate Stadium lors de la 5e journée de Championship (D2 anglaise). Dennis Odoi et Fulham se sont imposés de justesse 0-1 sur la pelouse de Blackburn.

Après avoir rapidement mené au score grâce au but de Grealish tombé dès la 5e minute de jeu, les Villans ont coulé lors du second acte. Un quart d'heure après le repos, Abraham rétablit l'équité (60e, 1-1) avant que Bryan ne donne l'avantage aux siens une minute plus tard (61e, 2-1). Tomlin scelle définitivement le score de la rencontre à neuf minutes du terme (81e, 3-1). Titularisé par Roberto Di Matteo, Ritchie De Laet a été remplacé à la 70e alors que le score était de 2-1.





Un 3e succès pour Odoi et Fulham

De son côté, Fulham a remporté son troisième succès de la saison à Blackburn (0-1). Les hommes de Slavisa Jokanovic se sont faits peur puisqu'il a fallu attendre le temps additionnel de la rencontre pour voir la situation se décanter à la suite du but de Cairney (90+3, 0-1). Dennis Odoi a participé à l'intégralité de la partie pour les 'Cottagers'.

Fulham et Aston Villa sont respectivement 2e et 16e de Championship.





EN ALLEMAGNE

Thorgan Hazard passeur décisif avec Gladbach

Le Borussia Mönchengladbach a remporté sa première rencontre de la saison en venant à bout 2-1 du Bayer Leverkusen. Juste avant la pause, Hahn donne l'avantage aux siens (45e, 1-0), avant que Joel Pohjanpalo n'égalise à 10 minutes du terme. Monté au jeu à la 84e, Thorgan Hazard a délivré une passe décisive sur le but victorieux de Stindl (85e, 2-1).

#Bundesliga Stindl marca la ventaja para el @borussia 2-1 @bayer04_es pic.twitter.com/ceFEhHW8G0 — El cuarto del futbol (@elcuartodelfut) 27 augustus 2016







Koen Casteels et Wolfsburg débutent leur saison par une victoire à Augsbourg

Wolfsburg s'est imposé 0-2 sur la pelouse d'Augsbourg dans le cadre de la première journée de Bundesliga samedi. Titulaire d'entrée, Koen Casteels est parvenu à conserver ses filets inviolés jusqu'au terme de la partie.

Wolfsburg a parfaitement négocié son entrée en matière dans le championnat allemand samedi après-midi. Les hommes de Dieter Hecking se sont imposés 0-2 à la WWK Arena d'Augsbourg grâce aux réalisations de Daniel Didavi (35e, 0-1), bien servi par Bas Dost, et de Ricardo Rodriguez en toute fin de match (89e, 0-2).

Déjà titulaire lors du premier tour de la Coupe d'Allemagne la semaine dernière contre le FSV Frankfurt (victoire 2-1), Koen Casteels a une nouvelle fois devancé le Suisse de 32 ans Diego Benaglio, prolongé jusqu'en juin 2019 samedi, entre les perches des Loups. Le portier belge a récemment été annoncé gardien n°1 de Wolfsburg pour l'exercice 2016-2017.

Avec cette victoire, Wolfsburg engrange ses premiers points de la saison et se positionne à la 2e place provisoire de Bundesliga, derrière le Bayern Munich, large vainqueur de Brême (6-0) vendredi soir.





EN RUSSIE

Axel Witsel et le Zénith Saint-Pétersbourg s'imposent facilement contre Amkar

Le Zénith Saint-Pétersbourg a facilement pris la mesure d'Amkar (3-0) pour le compte de la 5e journée de la Premier League russe. Axel Witsel a joué toute la partie alors que Nicolas Lombaerts est resté sur le banc.

Le Zénith a conservé son brevet d'invincibilité contre Amkar, samedi au Stade Petrovsky. Le Brésilien Giuliano, arrivé cet été en provenance de Gremio, était titulaire pour la première fois dans son nouveau club. Il a inscrit les deux premiers buts de son équipe (22e et 32e). Face à Amkar, pourtant invaincu, la phalange de Mircea Lucescu a ajouté un troisième but des œuvres de Domenico Criscito (89e).

Nicolas Lombaerts, appelé par Roberto Martinez en vue des prochaines rencontres des Diables Rouges, n'a toujours pas joué la moindre minute avec son club cette saison.

Grâce à cette victoire, le Zénith dépasse son adversaire du jour et grimpe à la 3e place (9 pts). Amkar est 4e (8 pts).