Découvrez les performances des Diables rouges aux 4 coins du globe.

ANGLETERRE

Marouane Fellaini réalise le break pour United

Opposés à la lanterne rouge de Premier League, Crystal Palace, les hommes de José Mourinho n'ont pas mis bien longtemps pour ouvrir le score par l'intermédiaire de Juan Mata (3e). A la 36e minute, Ashley Young réalise un excellent centre qui trouve un Marouane Fellaini esseulé au second poteau. La reprise du Diable rouge termine sa course au fond des filets !

Juste après le repos, "Big Mo" marquait de la tête suite à un bon coup franc botté par Rashford.

Tottenham, avec Vertonghen et Alderweireld, bat largement Huddersfield et Depoitre

Tottenham s'est aisément imposé à Huddersfield (0-4) lors de la 7e journée de Premier League, samedi au John Smith's Stadium. Jan Vertonghen et Toby Alderweireld ont joué toute la partie au sein de la défense des 'Spurs', tout comme Laurent Depoitre à la pointe de l'attaque des 'Terriers'.

Invaincu depuis 7 rencontres, Tottenham a continué sur sa lancée et a tué le match dès la première demi-heure. Harry Kane (9e et 23e), Ben Davies (16e) et Moussa Sissoko (90e+1) ont marqué les buts des 'Spurs'.

Harry Kane est auteur d'un début de saison tonitruant. L'attaquant anglais de 24 ans affiche 10 buts en 9 matches toutes compétitions confondues.

Mousa Dembélé, blessé à la cheville, n'était pas sur la feuille de match.

Au classement, les Londoniens passent provisoirement à la 3e place avec 14 points en attendant le choc de la journée entre Chelsea (3e, 13 pts) et Manchester City (1er, 16 pts), programmé samedi en début de soirée (18h30).

Après un bon début d'exercice, Huddersfield signe un 5e match de rang sans victoire en championnat. L'équipe de David Wagner est 10e (9 pts).

FRANCE

Meunier débloque son compteur avec le PSG cette saison





Bien servi par Berchiche, depuis son côté gauche, Meunier est venu finir l'action d'un plat du pied au niveau du point de penalty (22e). On notera la feinte de frappe de Mbappé qui laisse le champ libre à son coéquipier belge.