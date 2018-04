Chine

Le Dalian Yifang de Yannick Carrasco et le Tianjin Quanjian d'Axel Witsel se sont quittés sur un partage (1-1), dimanche lors de la 7e journée de Chinese Super League. Carrasco a marqué le but des siens sur un penalty.

Le Français Anthony Modeste avait ouvert le score dès la 6e minute, déjà sur penalty. Carrasco a marqué son deuxième but en Chine peu avant la mi-temps. Les deux Diables Rouges ont disputé l'intégralité de la rencontre.

Après 7 matches, Tianjin Quanjian est 13e avec 8 points alors que le Dalian Yifang occupe la dernière position avec trois unités. Le club de Carrasco n'a pas encore gagné une rencontre.

Les Belges à l'étranger - Castagne à l'assist avec l'Atalanta qui passe 6e, Jordan Lukaku bat Praet

Italie

Timothy Castagne a délivré le deuxième assist de sa saison dimanche lors de la victoire 2-1 de l'Atalanta contre le Torino pour le compte de la 34e journée de Serie A. Monté au jeu à la mi-temps, l'ancien Genkois a glissé le ballon au deuxième poteau pour le but de Gosens (64e). Un but victorieux qui permet à l'Atalanta de monter à la 6e place de Serie A avec 55 points, un de plus que l'AC Milan.

Freuler avait marqué le premier but des Bergamasques à la 53e avant l'égalisation provisoire de Ljajic.

La Lazio a elle aussi réalisé une belle opération dans la lutte pour une place européenne. Les Romains ont dominé la Sampdoria 4-0 grâce à des buts de Milinkovic-Savic (32e), De Vrij (43e) et Immobile (85e et 88e). Jordan Lukaku a participé à la rencontre en montant au jeu à la 19e minute à la place de Parolo. En face, Dennis Praet est toujours incontournable et a joué toute la rencontre. La Lazio, 4e, rejoint ainsi la Roma à 67 points alors que la Sampdoria est bloquée à la 8e place avec 51 points.

Engagé lui aussi dans la course à l'Europe, l'Inter (5e, 66 pts) a gagné 1-2 contre le Chievo de Samuel Bastien qui est resté sur le banc. Les Véronais (31 pts) n'ont que deux longueurs d'avance sur le premier relégable, la Spal.

Angleterre

Chelsea a rejoint Manchester United en finale de FA Cup dimanche en battant Southampton 2-0 en demi-finale de la compétition à Wembley. Les Blues, sans Thibaut Courtois, ont pu compter sur le douzième assist de la saison d'Eden Hazard pour faire la différence dans les premières secondes de la deuxième période.

Lancé en profondeur par un long ballon de Cesc Fabregas, le Diable rouge a réalisé un contrôle aérien étourdissant avant de glisser le ballon à Olivier Giroud. Le Français s'est alors fait un plaisir de slalomer entre les défenseurs de Southampton pour faire 1-0.

Déjà bien en jambes en première mi-temps, Hazard a inquiété une fois McCarthy et glissé un bon ballon à Willian dont la frappe a heurté la barre.

Le Brainois s'est signalé également en deuxième période en frôlant à deux reprises le 2-0 alors que Southampton tentait un forcing finalement inefficace. À la 82e minute, Alvaro Morata plantera le deuxième but des Blues, synonyme de qualification.

Le 19 mai prochain, Chelsea disputera sa 13e finale de FA Cup de son histoire. Les Londoniens ont remporté la compétition 7 fois, la dernière fois en 2012. Ils avaient été battus par Arsenal 2-1 lors de la finale 2017.

France

Titularisé à la pointe de l'attaque de Montpellier, Isaac Mbenza n'est pas parvenu à marquer et a été remplacé après 71 minutes lors du duel perdu par son équipe 1-0 contre Nice. Le but décisif a été inscrit par Lees Melou (59e).

Au classement, Nice monte à la 5e place avec 50 pts alors que Montpellier est 7e avec 46 points.