Découvrez les performances des Diables rouges aux quatre coins du globe.

ANGLETERRE

Tottenham s'est imposé 4 à 0 face à West Bromwich dans le premier match de la 21e journée du championnat d'Angleterre dimanche grâce notamment à trois buts de Harry Kane. Côté belge, Jan Vertonghen est sorti blessé.

Quatre belges étaient présents sur la pelouse au coup d'envoi de cette rencontre de Premier League. Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et Mousa Dembélé étaient titularisés du côté de Tottenham alors qu'en face Nacer Chadli débutait la rencontre pour West Brom face à son ancien club.

La marque à la pause indiquait 2 à 0 pour les Spurs avec un but d'Harry Kane et un but contre son camp de Gareth McAuley. Harry Kane allait asseoir la domination de Tottenham en seconde période en inscrivant deux nouveaux buts.

Nacer Chadli est descendu peu après l'heure de jeu à la 62e, alors que, deux minutes plus tard, Jan Vertonghen devait quitter le terrain après s'être tordu la cheville (64e). Toby Alderweireld a joué tout le match alors que Mousa Dembélé est sorti à la 83e minute.