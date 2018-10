Pourtant mené 1-2 jusqu'à la 80e, le Borussia Dortmund s'est finalement imposé sur le score de 4-3 à la dernière minute du temps additionnel face à Augsburg samedi lors de la septième journée de Bundesliga. Axel Witsel a disputé toute la rencontre pour les locaux.

L'Islandais Finnbogason (22) glacait tout un stade lorsqu'il ouvrait le score pour les visiteurs en première période. Paco Alcacer, monté au jeu à la 59e, égalisait trois minutes plus tard pour les troupes de Lucien Favre. Alors que l'on pensait le Borussia Dortmund lancé, c'est Augsburg qui reprenait l'avantage à la 71e par l'intermédiaire de Max. Paco Alcacer, une nouvelle fois, rétablissait l'égalité à la 80e avant que Gotze (84) ne place les locaux aux commandes pour la première fois de la rencontre à six minutes du terme du temps réglementaire. Augsburg trouvait les ressources pour revenir au score via Gregoritsch à la 87e mais dans les ultimes instants de la rencontre, l'Espagnol Paco Alcacer (90+6) parvenait à inscrire un triplé, synonyme de victoire pour le Borussia Dortmund.

Benito Raman s'est, pour sa part, incliné à domicile avec le Fortuna Dusseldorf face à Schalke 04 (0-2). McKennie (48) et Burgstaller (53) sont les buteurs de la rencontre. Dodi Lukebakio ne figurait lui pas dans la sélection des locaux.

Au classement, le Borussia Dortmund (17 points) conforte sa première place. Le Fortuna Dusseldorf occupe, de son côté, la dix-septième et avant-dernière place au général avec cinq unités.

Dalian Yifang s'est imposé à domicile samedi face à Jiangsu Suning (3-1) lors de la 25e journée de Super League.

Après le repos, Yannick Carrasco a donné l'avantage à l'équipe locale, pourtant menée 0-1 dès la quatrième minutes de jeu. Le Diable Rouge a ainsi inscrit son sixième but de la saison en Chine.

Dalian Yifang a été pris à froid dès l'entame de la partie. Le défenseur italien Gabriel Paletta a donné, en effet, l'avantage aux visiteurs après seulement quatre minutes de jeu. Le buteur local, le Zimbabwéen Nyasha Mushekwi, qui avait déjà planté douze roses avant le début de la rencontre, égalisait toutefois avant le repos (37e).

En seconde période, Yannick Carrasco a placé son équipe aux commandes (68e) d'un somptueux coup franc. Mushekwi, une nouvelle fois, inscrivait finalement un doublé pour fixer le score à 3-1.

Au classement, Dalian Yifang (32 points) grimpe à la huitième place en attendant les résultats des autres rencontres.