Découvrez les résultats de nos expatriés à l'occasion de ce Boxing Day.

Il s'en souviendra longtemps de ce coup franc direct à Old Trafford ! En ce jour de Boxing Day, Manchester United recevait le Burnley de Steven Defour, titulaire pour l'occasion. Peu avant la mi-temps, et alors que le score était déjà de 0-1, l'ancien Standardman et Anderlechtois a régalé d'un superbe coup franc enroulé en lucarne.

Pour son premier but en Premier League cette saison, Defour a plutôt soigné le spectacle.

Les supporters de Burnley ont d'ailleurs entonné une chanson qui vaut le détour aussi après ce but.

"We've got Defour,

Steven Defour

i just don't think you understand

he's Sean Dyche's man

he's better than Zidane

we've got Steven Defour."

Dedryck Boyata et le Celtic ne sont pas tombés dans le piège de Dundee

Le Celtic s'est imposé mardi lors de 21e journée en Premiership écossaise. L'équipe de Glasgow a pris les trois points sur le terrain de Dundee (0-2).

Forrest (8e) avait rapidement ouvert le score avant que Griffiths ne tue tout suspense en doublant la mise avant le repos (43e). Dedryck Boyata a disputé l'entiereté de la partie. Le Celtic occupe la tête avec 50 points. Son plus proche poursuivant, Aberdeen compte onze points de retard.