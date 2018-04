EN ITALIE

Nainggolan buteur?

La Roma affrontait SPAL ce samedi après-midi en Serie A. Les Romains ont profité d'un csc de Vicari pour ouvrir le score à la 33e.

Le second but peut quant à lui porter à confusion... Radja Nainggolan, à la 52e, expédie une belle reprise de volée qui file dans le petit filet du but. La question: sa frappe a-t-elle été légèrement déviée par son équipier Schick? Selon les twitter de la Roma et de Serie A mais aussi la Gazetta, c'est bien Nainggolan le buteur. Mais d'autres sources attribuent le but à Schick. A vous de vous faire votre propre avis en visualisant les images...

La Roma se fera plaisir en inscrivant une 3e rose à la 60e, par Schick.





EN ANGLETERRE

Liverpool contraint au nul à West Bromwich Albion

Liverpool a partagé l'enjeu (2-2) à The Hawthorns contre West Bromwich Albion, samedi lors de 35e journée de Premier League. Sans Simon Mignolet, une nouvelle fois sur le banc, les Reds, qui menaient 0-2, ont été remonté dans les dernières minutes. Blessé, Nacer Chadli n'était pas sur la feuille de match. Danny Ings a ouvert le score (4e) pour Liverpool avant que l'Egyption Mohamed Salah n'inscrive le 0-2 à la 72e, égalant le record du nombre de buts dans une saison (à 38 matches) avec un 31e but en championnat. L'Egyptien, qui dispute sa première saison avec les "Reds", rejoint ainsi Alan Shearer (Blackburn, 1995-1996), Cristiano Ronaldo (Manchester United, 2007-2008) et Luis Suarez (Liverpool, 2013-2014), eux aussi, à 31 réalisations. Il lui reste trois journées pour battre ce record.

Liverpool a toutefois été contraint au partage après des réalisations de Jack Livermore (79e) et Jose Rondon (88e). Les troupes de Jürgen Klopp sont 3e avec 71 points alors que WBA reste dernier avec 25 points.