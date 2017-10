EN ALLEMAGNE

Origi buteur

Divock Origi a inscrit un but ce dimanche lors du déplacement de Wolfsburg au Bayer Leverkusen. Le Belge a égalisé à la 44e minute de jeu (voir vidéo ci-dessus) alors que Bender avait ouvert le score pour les locaux à la 29e. Il s'agit du deuxième but d'Origi avec les Loups.









EN ANGLETERRE

Mirallas entre en fin de match lors du partage d'Everton

Everton n'a pas fait mieux qu'un partage 1-1 face à Brighton & Hove Albion dimanche lors de la 8e journée de Premier League. Menés au score suite au but de l'ancien standarman Anthony Knockaert (82e), les Toffees sont finalement parvenus à ramener un point grâce à un goal sur penalty de Wayne Rooney (89e). Kevin Mirallas est monté au jeu à la place de Leighton Baines à la 83e minute de jeu.

Ce partage in extremis ne permet pas à Everton de s'extraire des bas-fonds de Premier League. L'équipe de Mirallas est 16e avec huit points tout comme Brighton.





AUX PAYS-BAS

Azzaoui buteur avec Willem II

Aux Pays-Bas, plusieurs belges étaient engagés dans l'après-midi. Avec Willem II, Ismail Azzaoui a marqué son premier but de la saison en inscrivant le but du 2-1 à la 60e minute lors de la victoire 3-1 des siens face à Twente. Le Belge était monté au jeu à la mi-temps à la place de l'autre belge de l'équipe Jordy Croux. En face, le gardien Jorn Brondeel était titulaire et a donc dû se retourner à trois reprises.

L'AZ Alkmaar de Stijn Wuytens (90 minutes sur la pelouse) a quant à lui partagé 1-1 contre Groningen et Kevin Begois qui est resté sur le banc.

Enfin, dans les rangs du Venlo, Leroy Labylle a joué toute la rencontre au poste de latéral gauche, battu lourdement 2-5 contre le PSV.

Au classement Willem II (6 points) quitte sa position de lanterne rouge et monte à la 17e place. Twente est 15e également avec 6 points. L'AZ Alkmaar (7e avec 13 points) et Venlo (9e avec 12 points) sont tranquillement en milieu de classement.