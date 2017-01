EN ANGLETERRE

Origi marque... mais Liverpool éliminé de la FA Cup!

Liverpool s'est incliné (1-2) à Anfield Road contre Wolverhampton, club de Championship, lors des seizièmes de finale de la FA Cup, samedi. Titulaire et buteur, Divock Origi a joué l'intégralité de la rencontre. Les 'Reds' de Jürgen Klopp, qui restaient sur une défaite en championnat et une élimination en demi-finale de la Coupe de la Ligue, accueillaient les 'Wolves' avec une équipe quelque peu remaniée. En effet, c'est sans Simon Mignolet, Emre Can, James Milner, Philippe Coutinho ou encore Daniel Sturridge que Liverpool débutait la partie.

C'est d'ailleurs après 52 secondes de jeu que Wolverhampton va ouvrir le score grâce à une tête de Richard Stearman (0-1, 1e). Avant la mi-temps, Andreas Weimann a doublé la marque sur une rapide contre-attaque (0-2, 41e).

Liverpool a ensuite fait monter trois atouts offensifs en cours de seconde période. Dominateurs, comme en témoigne les 79% de possession de balle, les 'Reds' vont finalement y croire suite à un but de raccroc de Divock Origi, bien servi par Sturridge au petit rectangle (1-2, 86e). C'est le 8e but de la saison du Diable Rouge.

Jusqu'au bout du suspense, les 'Wolves' ont plié mais n'ont pas rompu, se qualifiant pour les huitièmes de finale de la prestigieuse FA Cup.





Assist et but pour Michy avec les Blues

Chelsea a également pris la mesure d'une formation de division 2, Brentford (4-0). Michy Batshuayi a distillé une passe décisive à Pedro (26e, 2-0) et a transformé un penalty (81e), 4-0).

Eden Hazard est resté sur le banc et Thibaut Courtois a été laissé au repos.





Steven Defour passe puis marque un petit bijou avec Burnley

Burnley s'est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe d'Angleterre de football samedi au détriment de Bristol City, un club de division 2 (2-0). Aligné sur le côté gauche d'une ligne médiane à cinq, Steven Defour a donné l'assist sur le premier but de Sam Vokes (45e) et a inscrit le second (68e). Le Diable rouge a ensuite été remplacé par Michael Kightly (78e).





Vincent Kompany a joué les nonante minutes contre Crystal Palace

Avec Vincent Kompany pendant l'intégralité de la rencontre et Kevin De Bruyne sur le banc, Manchester City s'est facilement imposé 0-3 à Crystal Palace. Christian Benteke a été remplacé à la mi-temps par Loic Rémy alors que les Citizens n'avaient qu'un seul but d'avance inscrit par Raheem Sterling (43e, 0-1). Leroy Sané (71e, 0-2) et Yaya Touré (90e+3) ont complété le tableau de chasse.





Tottenham se fait très peur

Sans Toby Alderweireld et Jan Vertonghen blessés et avec Mousa Dembélé temporairement sur le banc, Tottenham a tremblé face à Wycombe (4-3). La formation de League Two (D4) a en effet mené 0-2 à la mi-temps grâce à Paul Hayes (23e, 36e penalty). Les Spurs ont comblé une partie de leur retard par Son Heung-Min (60e, 1-2) juste avant que le coach ne fasse monter Dele Alli et Dembélé (61e). S'il a rapidement égalisé par Vincent Janssen (64e, 2-2 penalty), Tottenham n'a pas déroulé. Garry Thompson a relancé les affaires de Wycombe (83e, 2-3). Dans le final, les Spurs ont fait parler leur supériorité technique par Ali (89e, 3-3) et Son Heung Ming (90e+7, 4-3).





Matz Sels et Newcastle éliminés

D'autres Belges ont été moins heureux. Newcastle, avec Matz Sels dans les buts, a ainsi été éliminé à Oxford, une équipe de League One (D3) sur le score sans appel de 3-0.





EN ESPAGNE

Carrasco et l'Atletico Madrid accrochés à Alaves

L'Atletico Madrid a été contraint au match nul en déplacement au Deportivo Alaves (0-0), samedi au stade Mendizorroza pour le compte de la 20e journée de Liga. Titulaire, Yannick Carrasco a été remplacé par Fernando Torres à la 62e minute. L'équipe de Diego Simeone a signé au Pays basque son troisième nul de rang en une semaine. Alaves, promu cette saison en Liga et très inspiré, aurait pu revendiquer à la victoire. Mais l'Atletico a été sauvé plusieurs fois par son gardien remplaçant Miguel Angel Moya (8e, 67e, 88e, 90e) ou sa barre transversale (30e).

Au classement, les "Colchoneros" concèdent là de précieux points dans la course au podium et à la Ligue des Champions. Quatrième, l'Atleti compte 36 unités et se retrouve sous la menace de la Real Sociedad (5e, 35 pts), qui rend visite dimanche soir au Real Madrid, leader avec 43 points et un match de moins devant le Séville FC (2e, 42 pts) et le FC Barcelone (3e, 41 pts). En outre, Villarreal (6e, 34 pts), vainqueur de Grenade 2-0, a remporté sa première victoire en six matches officiels en 2017 pour revenir à deux longueurs seulement de cette quatrième place. La bataille pour ce strapontin donnant accès aux barrages de la C1 s'annonce brûlante sur la seconde partie de saison, derrière un intouchable trio de tête.





EN ALLEMAGNE

Koen Casteels est resté sur le banc de Wolfsburg lors de la défaite des siens contre Augsbourg (1-2). Les 'Loups' avaient cependant ouvert le score grâce à Mario Gomez (4e). Halil Altintop (25e) d'abord et Dominik Kohr (69e) ensuite ont permis à Augsbourg de repartir avec les trois points.

Au classement, Wolfsburg est 13e avec 19 points, une longueur derrière son adversaire du jour.