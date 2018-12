Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.

Espagne

Le Real Madrid bat Valence, Courtois décisif

Le Real Madrid s'est imposé 2-0 samedi face à Valence dans un match comptant pour la 14e journée du championnat d'Espagne. Thibaut Courtois était dans le but des Merengues tandis que Michy Batshuayi est monté au jeu à la place de Kevi Gameiro chez les Che (72e). Daniel Wass a inscrit le premier but, contre son camp (8e, 1-0), et Lucas a assuré la victoire des Madrilènes (83e, 2-0). Le Real est 5e avec 23 points, trois de moins que le FC Séville, qui se rend à Alaves dimanche. Valence (17 points) occupe la 13e place.

A noter cet arrêt 5 étoiles de Courtois face à Michy alors que le score était toujours de 1-0!





Italie

Praet (Sampdoria) marque et gagne

La Sampdoria a dominé Bologne (4-1) dans le cadre de la 14e journée. Dennis Praet a inscrit le premier but (10e, 1-0). Andrea Poli a égalisé (17e, 1-1) pour les visiteurs, qui ont rapidement été punis par Fabio Quagliarella (25e, 2-1). Gaston Ramirez (41e, 3-1) et Quagliarella à nouveau (68e, 4-1) ont mis un terme à une série de cinq matches sans victoire. Les Génois (19 points) sont 8e et les Bolognais, qui n'ont plus gagné depuis le 30 septembre, sont 18e (11 points).









Allemagne

Witsel et Dortmund gagnent

Tenu en échec 0-0 par Bruges mercredi en Ligue des Champions, le Borussia Dortmund a retrouvé le chemin du succès samedi lors de la 13e journée de Bundesliga en s'imposant 1-0 face à Fribourg.



L'équipe d'Axel Witsel, présent sur la pelouse toute la rencontre, reste invaincue dans la compétition.

Les 'Borussen' ont fait la différence à la 40e minute grâce à un penalty de Marco Reus. En fin de rencontre, Paco Alcacer s'est chargé d'inscrire un 10e but en 8 rencontres de Bundesliga disputées (90e+1). Au classement, Dortmund mène le bal avec 33 points, 7 de plus que le Borussia Mönchengladbach de Thorgan Hazard qui doit encore se déplacer à Leipzig dimanche. Vainqueur 1-2 dans la douleur contre le Werder Brême, le Bayern retrouve des couleurs et s'installe provisoirement à la 3e place avec 24 points.



Angleterre

City déroule toujours

Manchester City a enchaîné un sixième succès consécutif samedi en disposant de Bournemouth 3-1 lors de la 14e journée de Premier League. Aucun belge n'était sur la pelouse puisque Kevin De Bruyne est toujours blessé et Vincent Kompany est resté assis sur le banc toute la rencontre pour la troisième fois consécutive.

Bernardo Silva (16e), Raheem Sterling (57e) et Ilkay Gündogan ont assuré la victoire pour les Citizens qui avaient laissé Callum Wilson égaliser juste avant la pause (44e). Toujours invaincus en championnat, les Skyblues (38 points) gardent une marge de sécurité sur leur dauphin Liverpool (33 pts) qui jouera le derby contre Everton dimanche.

En fond de classement, Burnley et Steven Defour, remplacé à l'heure de jeu, se sont fait surprendre par Crystal Palace, vainqueur 2-0. L'équipe de Christian Benteke, blessé au genou, en profite pour s'extraire de la zone rouge et s'installer à la 15e place (12 pts). Burnley reste pour sa part scotché à la 18e place (9 pts).attaqu

Christian Kabasele était sur le banc pour la 4e fois consécutive avec Watford qui s'est incliné 2-0 à Leicester. Les Hornets n'ont récolté qu'un point sur douze lors des quatre dernières rencontres et sont 10es avec 20 points.

Enfin Laurent Depoître est monté au jeu à la 49e minute avec Huddersfield alors que son équipe était en infériorité numérique face à Brighton. L'ancien attaquant gantois n'a pas pu éviter la défaite 1-2 des siens qui sont 17es du classement avec 10 unités.





Manchester Utd cale à nouveau à Southampton (2-2), Lukaku marque après 13 matches

Manchester United est allé prendre un point à Southampton samedi dans le cadre de la 14e journée du championnat d'Angleterre de football (2-2). Marouane Fellaini et Romelu Lukaku, qui a mis fin à une série de 13 matches sans but, étaient titulaires. Au classement, les Mancuniens (22 points) sont 7e et les Saints (9) montent à la 18e place. Stuart Armstrong (13e, 1-0) et Cedric Soares (20e, 2-0) ont donné l'avance aux Saints. Marcus Rashford s'est alors mis en évidence. L'international anglais a tout d'abord ponctué un effort personnel en servant Lukaku, qui n'avait plus qu'à finaliser l'action (34e, 2-1). Le dernier but du Diable rouge avec ManU remontait au 15 septembre. [le but est à voir ici]

Peu après, Rashford a distillé une deuxième passe décisive à Ander Herrera, qui a égalisé avec le talon (39e, 2-2).

Le match était tendu et l'arbitre a sorti deux cartes jaunes pour Marouane Fellaini et pour le milieu de Southampton Pierre-Emile Hojberg (35e).

La seconde période n'a pas donné lieu à de grands changements. Manchester n'a d'ailleurs cadré qu'un seul tir en seconde période. Lukaku, qui a vu ses envois contrés, a laissé sa place à Jesse Lingard (86e).



France

Lyon partage à Lille et conserve sa deuxième place

Lyon a conservé la deuxième place du championnat de France grâce à son partage à Lille samedi, 2-2. Après 15 journées, les Gones comptent 28 points et les Dogues sont 3e (27 points). Aligné sur la droite d'un trio défensif, Jason Denayer a joué tout le match avec les Lyonnais. La première période a été dominée par Lyon (70% de possession de balle) mais le gardien lillois Mike Maignan a détourné de la jambe un tir de Memphis Depay (11e) et a gagné un duel face à Maxwell Cornet (14e). Par contre, Loic Rémy, lancé dans l'axe par Zeki Celik, a ouvert la marque pour Lille dès la première occasion (17e, 1-0). A partir de ce moment-là, les Dogues ont joué plus haut et Nicolas Pepe a directement fait mouche (28e, 2-0). Deux occasions, deux buts: Lille était bien payé mais Lyon aurait pu être plus assommé encore si la frappe de Jonathan Ikoné n'avait pas heurté le poteau (45e).

A la reprise, l'arbitre a accordé un penalty à Lyon pour une faute de Thiago Mendes sur Bertrand Traoré mais Memphis a envoyé le ballon dans les airs (58e). Le Néerlandais s'est racheté en isolant via une talonnade Traoré devant le gardien adverse (63e, 2-1). Le coach lyonnais Bruno Genesio a alors pris le risque de jouer avec cinq attaquants et Moussa Dembele, qui est monté au jeu (73e), a égalisé (86e, 2-2). Les Olympiens en voulaient plus mais Memphis a tiré sur la transversale (82e).





Monaco battu par Montpellier malgré un but de Tielemans

Monaco a encore craqué samedi face à Montpellier samedi dans le cadre de la 15e journée du championnat de France de football (1-2). Pourtant, l'équipe du Rocher a ouvert la marque par Youri Tielemans (42e, 1-0) [le but est à voir ici] et a mené jusqu'à dix minutes de la fin. Les Principautaires restent 19e (10 points) alors que les Héraultais s'emparent de la deuxième place (29 points). Monaco a cru tenir sa première victoire à domicile avant d'exploser en cinq minutes. Après l'égalisation de Gaëtan Laborde (81e, 1-1), Petar Skuletic a conclu victorieusement un contre (86e, 1-2). Andy Delort a été à l'origine des deux buts héraultais. Suite au partage entre Lille et Lyon (2-2), Montpellier se hisse à la deuxième place à 13 unités du PSG, qui se rend à Bordeaux dimanche (21H00).

Nîmes, avec Baptiste Guillaume sur le banc, a tranquillement pris la mesure d'Amiens (3-0). Denis Bouanga (45e) et Rachid Alioui (76e, 87e) ont mené les Crocos à 8e place avec 20 points, dix de plus que le premier relégable, Monaco. Les Picards, 17e, n'en ont que trois.





Turquie

Avec Ruud Boffin dans le but, Antalyaspor a battu Goztepe grâce à un but de Serdar Ozkan (20e, 1-0). Après 14 journées, les Scorpions (23 points) sont 4e.