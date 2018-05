Nos Belges jouent aux quatre coins de la planète ce samedi !

EN ALLEMAGNE

Thorgan Hazard plante un 10e but en Bundesliga

Thorgan Hazard a atteint la barre des dix buts dans une même compétition en une saison pour la première fois de sa carrière ce samedi. Le Diable rouge, également auteur de 7 assists en Bundesliga, a lancé le Borussia Mönchengladbach vers une victoire 3-1 contre Fribourg lors de la 33e et avant-dernière journée.

Lancé en profondeur par Strobl à la 18e minute, Hazard a effectué un parfait appel de balle dans le dos de la défense avant d'anticiper le gardien Schwolow de la tête, de le lober et de déposer le cuir du pied gauche au fond des filets.





Elvedi (57e) et Drmic (64e) ont ajouté deux autres buts au marquoir alors que Kleindienst (59e) a sauvé l'honneur pour Fribourg.

Cette victoire permet au Borussia de consolider sa 9e place au classement (47 pts). Malgré la défaite, Fribourg, actuellement sauvé, est quant à lui assuré d'être au minimum barragiste.





Wolfsburg battu sous la menace d'Hambourg

Wolfsburg et ses Belges, battus 4-1 à Leipzig, peuvent en effet toujours accrocher la 15e place synonyme de maintien occupée par Fribourg (33 pts), qui recevra Augsbourg lors de la dernière journée.

Seizièmes avec 30 points, les Loups, dont le goal average est largement meilleur, accueilleront eux Cologne, déjà relégué.

Le barragiste devra mettre sa place de bundeligiste en jeu face au 3e de la 'Zweite bundesliga' (D2). Une position occupée par Holstein Kiel à deux journées de la fin.

Mais cette place de barragiste n'est pas encore acquise pour Wolfsburg. Hambourg (28 pts), 17e, qui affrontera le Borussia Mönchengladbach à domicile lors de la 34e journée, ne compte en effet que 2 points de retard.

Titulaires ce samedi contre Leipzig, Koen Casteels et Divock Origi n'ont pas pu éviter la défaite. Landri Dimata, monté à la mi-temps, a insufflé un peu de fraîcheur mais le but de Didavi (47e) n'a pas suffi pour faire tituber Leipzig, auteur de deux buts en première période (24e Lookman, 34e Werner), et de deux autres en deuxième période (52e Lookman, 63e Augustin).

Le Borussia Dortmund du blessé Michy Batshuayi a quant à lui perdu 1-2 contre Mayence et est 3e avec 55 points. Les Borussen comptent cinq points de retard sur Schalke (60 pts) et trois d'avance sur Hoffenheim (52 pts) et le Bayer Leverkusen (52 pts).

Enfin, Orel Mangala a pu monter au jeu après 76 minutes lors de la victoire 2-0 de Stuttgart contre Hoffenheim, marquée par un doublé de Mario Gomez (25e et 74e). Stuttgart est 8e de Bundesliga.





EN ANGLETERRE

Touché à la cheville, Vertonghen sort en boitant contre West Bromwich

Nacer Chadli a retrouvé les pelouses de Premier League sous la vareuse de West Bromwich Albion ce samedi après 133 jours d'indisponibilité à cause d'une blessure aux ischio-jambiers. Le Diable rouge est monté au jeu à la 79e minute lors de la victoire in extremis 1-0 des siens face à Tottenham pour le compte de la 37e journée de Premier League.

Une victoire qui vaut de l'or pour West Bromwich. Un partage aurait en effet été synonyme de descente en Championship (la D2 anglaise) pour les 'Baggies', mais un but de Jack Livermore à la 90e+3 des suites d'un corner leur a permis d'engranger une troisième victoire en quatre matches.

'West Brom' s'extrait ainsi de la dernière place de Premier League et comptabilise désormais 31 points, deux de moins que Swansea, 17e avec 33 points et un match en moins.

En face, Tottenham (71 pts, 36 matches) aurait pu faire un pas très important vers la qualification en Ligue des Champions. Il faudra attendre et être solide pour éviter le retour de Chelsea (66 pts, 35 matches). Du côté des Spurs, Toby Alderweireld était titulaire pour la deuxième fois en championnat après sa blessure fin octobre et ses frictions avec le club. Jan Vertonghen était aussi dans le onze de base des Spurs, contrairement à Mousa Dembele, blessé à la cheville et indisponible.

A noter que Jan Vertonghen a été contraint de quitter la pelouse à la 85e minute. Le Diable Rouge s'est vraisemblablement tordu la cheville droite lors d'un duel avec son vis-à-vis Phillips. Vertonghen a quitté la pelouse en boitant et a été remplacé par Fernando Llorente.





Crystal Palace et Benteke s'imposent à Stoke City

Crystal Palace est sorti vainqueur de son déplacement à Stoke City (1-2) samedi lors de la 37e journée de Premier League. Christian Benteke est monté au jeu à la 63e minute de jeu alors que les siens étaient menés. Battu, Stoke City est contraint à la relégation après dix saisons en Premier League. Le Suisse Xherdan Shaqiri a ouvert le score pour les Potters sur un magnifique coup franc direct (1-0, 43e). Bien décalé par Ruben Loftus-Cheek, James McArthur a égalisé d'un tir croisé (1-1, 68e). Dans les dernières minutes du match, le défenseur néerlandais Patrick van Aanholt a profité d'un tacle raté de la défense de Stoke pour marquer le but victorieux (1-2, 86e).

Au classement, cette victoire permet à la phalange de Roy Hodgson de monter provisoirement à la 11e place (41 points). Quant aux Potters, ils restent 19e et avant-derniers (30 pts) et disputeront la Championship (D2) la saison prochaine, une première depuis 2007-2008.





Kabasele bat Newcastle

Christian Kabasele qui a écopé d'un carton jaune à la 58e minute a quant à lui disputé toute la rencontre dans les rangs de Watford, vainqueur 2-1 de Newcastle 2-1 grâce à des buts de Pereyra (2e) et Gray (28e de la tête). Perez a inutilement réduit l'écart à la 55e. Watford (13e avec 41 points) met ainsi fin à une série de sept matches sans victoire.





EN CHINE

Carrasco et Dalian Yifang s'imposent pour la première fois

Dalian Yifang, le club de Yannick Carrasco en Chinese Super League, a enregistré samedi sa première victoire de la saison lors de la 9e journée de championnat. Le promu s'est imposé 3-0, avec un penalty du Diable Rouge, contre le Guangzhou Evergrande, champion en titre.

Carrasco, arrivé en Chine cet hiver en provenance de l'Atletico Madrid, a fait 2-0 sur penalty peu avant le retour aux vestiaires (43e). Les autres buts de son équipe ont été inscrits par Nyasha Mushekwi (24e) et Wang Jinxian (87e). Carrasco a été remplacé dans le temps additionnel (90e+3).

Grâce à cette première victoire, Dalian Yifang grimpe provisoirement à la 14e et antépénultième place du championnat (6 pts).

Plus tard dans la journée, Axel Witsel se rendra, avec Tianjin Quanjin, sur la pelouse de Chongqing Lifan.

