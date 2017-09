Retrouvez les résultats de tous les Belges expatriés dans la planète football.

Angleterre

Cinquième défaite en cinq matches pour Benteke, toujours aucun but marqué par Palace

Crystal Palace a signé un triste record ce samedi en obtenant une cinquième défaite en autant de matches disputés depuis le début de la saison en Premier League. L'équipe de Christian Benteke, sur le terrain pendant 90 minutes, s'est en effet inclinée 0-1 contre Southampton ce samedi.

Roy Hodgson, nommé entraîneur à la place de Frank De Boer mardi, n'est donc pas parvenu à inverser la tendance pour sa première apparition sur le banc des Eagles. Le but décisif a été inscrit par Steven Davis après seulement six minutes de jeu.

Au classement, Southampton compte huit points alors que Crystal Palace est scotché à la dernière place avec zéro point et surtout zéro but marqué. Jamais dans l'histoire de la première division anglaise une équipe n'avait si mal commencé la saison.

De Bruyne, à l'assist, s'impose avec City et un grand Agüero

Sergio Aguero, avec trois buts et un assist, a offert une large victoire à Manchester City (0-6) en déplacement à Watford pour la cinquième journée de Premier League ce samedi. Kevin De Bruyne (City), à l'assist, et Christian Kabasele (Watford) étaient titulaires. En parallèle, Laurent Depoitre, titulaire pour la première fois avec Huddersfield, a marqué son premier but de la saison.

Manchester City, privé de Vincent Kompany, qui se remet de sa blessure au mollet, se déplaçait sur le terrain de Watford ce samedi. Deux Belges étaient titulaires : Kevin De Bruyne pour City et Christian Kabasele dans les rangs de Watford. Le premier fut à l'assist peu avant la demi-heure de jeu pour le premier but de la rencontre signé Sergio Aguero (28e). L'Argentin, à la fête aujourd'hui, a doublé la mise trois minutes plus tard (31e) puis donné un assist à Gabriel Jesus (37e) pour porter le score à 3-0 à la mi-temps.

En deuxième période, le calvaire de la défense de Watford et de Christian Kabasele allait continuer. Nicolas Otamendi (63e), Sergio Aguero pour un triplé (81e) et Raheem Sterling sur penalty (89e) allaient alourdir la marque. Au classement, Manchester City (13 points) prend trois points d'avance sur Manchester United qui reçoit Everton dimanche tandis que Watford se classe dixième (8 points).

Laurent Depoitre pour la première fois buteur en Premier League

Laurent Depoitre, pour sa première titularisation en championnat sous la vareuse d'Huddersfield, a permis à son équipe d'empocher un point à domicile face à Leicester en marquant le but d'ouverture (46e). Même si Jamie Vardy a égalisé (50e), l'ancien Gantois, sorti dans les dernières minutes (90+2) permet à son équipe de se placer en cinquième position (8 points). Leicester est quatorzième avec quatre points.

Mignolet et Defour se neutralisent

Dans les autres rencontres, Simon Mignolet et Liverpool n'ont pas faire mieux qu'un partage (1-1) à domicile face à Burnley et Steven Defour (aligné 87 minutes). Mohamed Salah (30e) répondant à l'ouverture du score de Scott Arfield (27e). Les 'Reds' se classent septièmes (8 points) juste derrière leur adversaire du jour qui compte le même nombre de points.

Enfin, Stoke City (5 points), sans Julien Ngoy (blessé) et Thibaud Verlinden, s'est incliné 2-1 à Newcastle (9 points) alors que West Bromwich Albion (8 points), toujours privé de Nacer Chadli (blessé), a pris un point grâce à un nul vierge face à West Ham (4 points).

Tottenham et ses Belges accrochés par Swansea

Tottenham, malgré pas moins de 26 tirs au but, n'a pas réussi à s'imposer face à Swansea (0-0) lors de la cinquième journée de Premier League. Les Londoniens ont joué tout le match avec Jan Verthongen et Toby Alderweireld en défense tandis que Mousa Dembele est resté sur le banc.

Ce match nul, malgré une possession de 75% et 26 frappes, freine Tottenham dans sa remontée au classement. Les troupes de Pochettino (8 points) se trouvent désormais à cinq points de Manchester City (13 points) qui s'est imposé ce samedi à Watford (0-6) et à deux points de Manchester United (10 points) et de Romelu Lukaku qui joue ce dimanche face à son ancien club Everton (4 points).

Tottenham occupe désormais la cinquième position alors que Swansea se trouve à la quatorzième place (5 points).





Italie

Nainggolan buteur

L'AS Roma s'est imposée face à l'Hellas Verone (3-0) lors de la troisième journée du championnat d'Italie. Radja Nainggolan fut décisif en inscrivant le premier but de son équipe (22e). L'AS Roma remonte à la septième position (6 points) tandis que l'Hellas Verone reste dans la zone de relégation en dix-neuvième place (1 point).





France

Après son but en C1, Youri Tielemans reconduit par Leonardo Jardim

L'AS Monaco s'est imposé largement (3-0) contre Strasbourg à domicile ce samedi lors de la sixième journée du championnat de France. Le Belge Youri Tielemans était à nouveau titulaire après sa présence dans le onze de base mercredi dernier en Ligue des Champions face au RB Leipzig.

Rony Lopes (44e) et Radamel Falcao, qui a inscrit ses huitième et neuvième buts en six matchs (51e,67e), sont les buteurs monégasques. Youri Tielemans, titularisé pour la première fois en Ligue 1, a joué toute la rencontre.

Au classement général, Monaco (15 points) rejoint le Paris Saint-Germain en tête du championnat en attendant le choc de dimanche soir entre les coéquipiers de Thomas Meunier et Lyon. Strasbourg, pour sa part, occupe la dix-neuvième place avec quatre points.





Nantes et El Ghanassy se rapprochent du podium, Mbenza vainqueur

Nantes s'est imposé face à Caen (1-0) lors de la sixième journée du championnat de France. Yassine El Ghanassy est rentré à la 59e et a aidé son équipe à se rapprocher à trois points de la troisième place. Montpellier, de son côté, est reparti victorieux de son déplacement à Troyes (0-1). Isaac Mbenza est monté à la 74e.

Nantes enchaîne une deuxième victoire consécutive mais surtout un excellent 10/12 qui lui permet de se placer en sixième position (10 points) à trois points de la troisième place détenue par Saint-Etienne (13 points). Alors que Yassine El Ghanassy est monté au jeu, Joris Kayembe était toujours blessé pour cette rencontre. De l'autre côté, Stef Peeters n'était pas sur la feuille de match. Caen se place en septième position (9 points).

Isaac Mbenza et Montpellier se sont imposés à Troyes (0-1). Le joueur belge et son équipe montent à la dixième place (7 points) tandis que Troyes reste en seizième position (5 points).





Espagne

Malgré la titularisation de Bakkali, La Corogne s'incline au Betis Séville

Le Deportivo La Corogne s'est incliné en déplacement au Betis Séville (2-1) lors de la quatrième journée du championnat d'Espagne. Zakaria Bakkali était titulaire et est sorti à la 70e.

Les buteurs de la rencontre sont Joaquin (14e et 76e) et Federico Cartabia (23e). Avec cette défaite, La Corogne reste dans la zone de relégation en dix-huitième position (1 point) tandis que le Betis Séville occupe la neuvième place du classement.

Lors de la prochaine journée, les Galiciens recevront Alaves alors que les Sévillans auront un déplacement compliqué au Real Madrid.





Premier succès pour Carrasco dans son nouveau stade

En Espagne, l'Atletico Madrid a effectué sa première apparition dans son stade Wanda Metropolitano face à Malaga lors de la quatrième journée de championnat. Les 'Colchoneros', après la montée de Yannick Carrasco (46e) l'ont emporté sur le plus petit écart (1-0) grâce à un but d'Antoine Griezmann.

L'Atletico Madrid (8 points) grimpe sur le podium en attendant les matchs de Seville (7 points) à Girone, de l'Athletic Bilbao (7 points) à Las Palmas, et du Real Madrid (5 points) contre la Real Sociedad d'Adnan Januzaj.





Allemagne

Orel Mangala et Stuttgart vainqueurs face à Wolfsburg et ses Belges

Stuttgart a pris le dessus sur Wolfsburg (1-0) samedi lors de la quatrième journée de Bundesliga. Orel Mangala, monté au jeu à la 77e, est donc parvenu à battre les trois autres Belges de la rencontre, Koen Casteels, Divock Origi et Landry Dimata qui étaient tous les trois titulaires. Les deux premiers ont joué toute la rencontre alors que Dimata a été remplacé après 66 minutes.

Le but décisif a été inscrit par Chadrac Akolo juste avant la pause (42e). L'ailier gauche congolais a dû s'y prendre à deux reprises pour tromper Casteels auteur de deux arrêts réflexes lors de cette action.

Au classement, Stuttgart grimpe à la huitième place avec six points alors que Wolfsburg, 13e, reste bloqué à 4 points.

À 18h30, le Borussia Mönchengladbach de Thorgan Hazard sera opposé au RB Leipzig.

Thorgan Hazard, buteur, partage avec Monchengladbach sur le terrain de Leipzig

Le Borussia Monchengladbach a ramené un point de son déplacement au RB Leipzig (2-2) lors de la quatrième journée du championnat d'Allemagne. Thorgan Hazard, titulaire, a joué toute la rencontre et a permis à son équipe d'égaliser à un but partout en première période sur penalty.

Les buteurs de cette rencontre sont Timo Werner (17e), Thorgan Hazard sur penalty (25e), Jean-Kevin Augustin (31e) et Lars Stindl (61e). Il s'agit du premier but de la saison pour le Diable Rouge en championnat. Le milieu de terrain de Leipzig Naby Keita a écopé d'un carton rouge direct (83e) alors que le score était déjà entériné.

Avec ce partage, le Borussia Monchengladbach se trouve désormais en dixième position (5 points) tandis que le RB Leipzig occupe la cinquième place (7 points).





Grèce

L'Olympiacos et ses Belges accrochés

Dans le championnat grec, l'Olympiacos a obtenu in extremis le point du match nul dans le temps additionnel contre Asteras Tripolis (1-1) grâce à un but d'Uros Djurdjevic sur penalty (90+4) ce samedi lors de la quatrième journée du championnat. Le club entraîné par Besnik Hasi a ainsi évité sa première défaite de la saison et conserve la tête (8 points) en attendant les matchs de l'AEK Athènes (7 points) et de Panionios (7 points). Bjorn Engels, Guillaume Gillet et Vadis Odjidja-Ofoe étaient titulaires et ont joué toute la rencontre, Silvio Proto est resté sur le banc.





Chine

Witsel de retour dans l'équipe de Tianjin, qui s'impose

Axel Witsel et son équipe Tianjin Quanjian se sont imposés 2-1 à domicile face à Chongqing Lifan samedi lors de la 25e journée de Chinese Superleague. Axel Witsel a disputé toute la rencontre au cœur du dispositif mis en place par le coach Fabio Cannavaro.

Le Coréen Jung Woo-Young a ouvert le score après trois minutes seulement pour les visiteurs. Le buteur français Anthony Modeste a ensuite remis les pendules à l'heure en reversant la situation grâce à un doublé (28e et 70e).

Tianjin Quanjian reste ainsi quatrième de Superleague avec 44 points, soit un de moins que Hebei qui compte toutefois un match en plus. Guangzhou Evergrande est quant à lui premier avec 56 points devant le Shanghai SIPG.