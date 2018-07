Les Diables Rouges jouent leur dernière rencontre de la Coupe du Monde 2018 cet après-midi contre l'Angleterre. Suivez notre direct commenté à 16h.

Le fil du match

Thomas Meunier est devenu le 10e buteur belge dans ce Mondial en ouvrant la marque après quatre minutes. Le latéral droit reprenait victorieusement un centre de Chadli et ponctuait un mouvement collectif des Diables.

Avec plus de précision, les Diables auraient pu mener par plus qu'un but au repos. Tandis qu'en seconde période, ce sont les Three Lions qui prenait la mesure du jeu et faisaient le forcing pour égaliser.

Ayant du mal à conserver le cuir, les Diables procédaient en contre et sur l'un d'eux Eden Hazard doublait le score pour la Belgique à la 81e.





SUIVEZ NOTRE DIRECT COMMENTE









Le contexte

Roberto Martinez avait annoncé vendredi en conférence de presse qu'il ne changerait pas grand chose, sinon rien, à l'équipe demi-finaliste de la Coupe du monde de football éliminée, 0-1, par la France, mardi, pour le match pour la troisième place de samedi (16 heures) contre l'Angleterre au Stade Krestovski de Saint-Pétersbourg.

Finalement comme il fallait s'y attendre compte tenu de sa participation à cette conférence de presse, il a introduit Youri Tielemans (AS Monaco), 21 ans, dans le onze de base, au détriment de Marouane Fellaini.

L'ex-capitaine d'Anderlecht avait déjà débuté en phase de poules contre le même adversaire, le 28 juin à Kaliningrad. Il était aussi brièvement monté au jeu contre la Tunisie et le Brésil.

Suspendu contre la France, Thomas Meunier retrouve lui sa place sur le flanc droit, aux dépens de Mousa Dembélé qui retourne sur le banc.

Les Belges, en cas de victoire, termineront à la troisième place et obtiendront ainsi le meilleur résultat de leur histoire lors d'un Mondial.

L'enjeu n'est donc pas si minime que ça pour la Belgique et l'Angleterre qui tenteront tous deux de gagner la partie.

Les hommes de Roberto Martinez entendent bien prendre ce match au sérieux et terminer ce beau parcours russe en beauté.

Nous aurons également droit à un beau duel à distance entre Harry Kane et Romelu Lukaku qui peuvent encore terminer meilleurs buteurs de la compétition. Ce sera plus compliqué pour Romelu Lukaku qui compte 4 buts inscrits alors qu'Harry Kane en est à 6.





Les compos:

Belgique: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Witsel, Chadli, De BruyneE. Hazard, Lukaku.

Angleterre: Pickford, Rose, Stones, Maguire, Trippier, Jones, Delph, Dier, Loftus-Cheek, Kane, Sterling.

Pré-live:

