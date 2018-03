"What a terrific run. That’s the greatest goal of the tournament !" Le journaliste de la BBC ne croyait pas si bien dire, ce 29 juin 1994, en commentant le but de Saeed Al Owairan contre les Belges. En 2002, la Fifa classait le slalom du Saoudien à la 6e place des plus beaux de l’histoire de la Coupe du Monde, derrière Maradona (2 fois), Pelé, Hagi et Owen, mais devant les Ballons d’Or Baggio et Matthäus.

Près d’un quart de siècle plus tard, tous les Belges nés avant les années 90 se souviennent encore d’Al Owairan et de sa fantastique chevauchée à travers la défense belge. Plus qu’une humiliation, un traumatisme pour ces Diables éliminés du tournoi quelques jours plus tard par l’Allemagne et le sinistre arbitre Röthlisberger.

