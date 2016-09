Belgique-Espagne: Dembélé plutôt que Witsel? (DIRECT A 20H45)

Football





Mais que le milieu soit aligné serait très surprenant. À sa place, Moussa Dembélé, même s’il n’a pas joué cette saison et manque de rythme, part avec une longueur d’avance sur Axel Witsel qui ne s’est pas entraîné ce mercredi soir. Thomas Vermaelen qui a suivi une séance plus légère devrait également débuter sur le banc, laissant sa place à une charnière 100 % Tottenham.





Du côté espagnol, Julen Lopetegui s’est fixé une ligne de conduite: celle de faire évoluer le jeu espagnol plutôt que de le révolutionner. Cette philosophie se retrouve dans ses choix, notamment dans l’animation offensive. Le principal chantier se situe dans le cœur du jeu. En l’absence d’Andrés Iniesta (blessé) et de Cesc Fabregas (non retenu), Thiago Alcantara et Koke devraient monter en grade.





Les équipes probables:





Belgique: Courtois, Meunier-Alderweireld-Vertonghen-J. Lukaku, Nainggolan-Dembélé-De Bruyne, Mertens-R. Lukaku-E.Hazard





Espagne: De Gea, Carvajal-Piqué-Ramos-Jordi Alba, Thiago-Busquets-Koke, Silva-Morata-Nolito