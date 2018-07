Pas de but à la mi-temps entre les deux équipes.

Durant le premier 1/4 d'heure, nos Diables Rouges ont mis peu de rythme pour mettre en difficulté les Japonais. Ceux-ci en ont profité pour se montrer dangereux très rapidement avec une frappe de Kagawa, non cadrée (3e).

L'organisation et la rigueur tactique du Japon ont mis à mal les options offensives de notre équipe nationale. Witsel, d'une frappe déviée à la 15e, est le premier de nos compatriotes à avoir mis le nez à la fenêtre.

Petit à petit, la Belgique a remis le pied sur le ballon. Les Japonais ont éprouvé de plus en plus de difficultés à remonter le ballon vers le but de Courtois. Lukaku, sur un centre de Mertens, a été à deux doigts de couper la balle au premier poteau et de s'offrir une occasion trois étoiles.

Quelques minutes après, Hazard s'est illustré en envoyant un missile du gauche, bien sorti par Kawashima (26e).

Kagawa a donné une frayeur à toute la Belgique (30e). Sur une erreur de Meunier, le milieu de Dortmund a provoqué sur son flanc gauche et centré vers Nagatomo. Sans problème, la tête de ce dernier a été captée par Thibaut Courtois.

Juste avant la mi-temps, Courtois s'est fait une belle peur. Sur une frappe déviée, le gardien de Chelsea a laissé passer le ballon entre ses jambes... heureusement en le rattrapant par après.

Score à la mi-temps: 0-0.

Les compos:

Belgique: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vermaelen, Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco, Mertens, E. Hazard, R. Lukaku

Japon: Kawashima, Nagatomo, Goji, Yoshida, Sakai, Hasebe, Shibazaki, Inui, Kagawa, Haraguchi, Osako

