Les premières réactions des Diables après leur victoire contre le Panama en ouverture de la Coupe du monde.

Roberto Martinez : "C'est toujours un moment spécial de gagner un premier match en Coupe du monde. On a affronté une équipe du Panama bien organisée mais on a su prendre le dessus en seconde mi-temps grâce à la qualité de Mertens, d'Hazard, de De Bruyne et de Lukaku. J'ai beaucoup apprécié l'esprit d'équipe dont on a fait preuve aujourd'hui. Un premier match est toujours difficile mais on a su rester calme. Les supporters ont été bien présents. Si nous sommes désormais considérés comme des favoris ? Chaque match est différent, il va falloir s'adapter aux conditions et aux situations et rester concentrés.

Dries Mertens : "C'était le premier match, tout le monde avait envie de le jouer. On a tellement attendu ce match, qu'au début tu n'arrives pas à courir, à faire toutes les choses que tu veux faire sur un terrain. Heureusement, on a gagné."

Kevin de Bruyne : "On a essayé de jouer mais cela n'a pas été facile face à une équipe aussi compacte. Les débuts ont été difficiles mais on savait qu'après une heure ils seraient fatigués et qu'on aurait plus d'espaces. Ce n'était pas chouette à voir mais c'était aussi compliqué pour nous. On a tout donné pour se créer des occasions et au final on gagne, c'est le plus important."