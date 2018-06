C'est ce lundi que les Diables rouges entament leur parcours au Mondial russe. Ils affrontent le Panama, qui fait ses débuts dans la compétition reine. Suivez la rencontre en direct commenté dès 16h45.

C'est enfin le "jour-j" que toute la Belgique attendait depuis un petit moment ! Nos Diables Rouges vont entrer en lice dans cette Coupe du Monde face au Panama.

Attention tout de même car notre pays n'a pas toujours commencé ses Coupes du Monde de la meilleure des manières.

Après une bonne préparation avec des victoires contre l'Egypte et le Costa Rica, en plus d'un nul contre le Portugal, les hommes de Roberto Martinez semblent prêts pour en découdre. Vermaelen et Kompany n'étant pas encore remis à 100 %, Boyata prendra probablement place au cœur de la défense aux côtés d'Alderweireld et de Vertonghen. A gauche, Carrasco devrait arpenter tout le flanc tout comme Meunier de l'autre côté.

Au milieu, on retrouvera sans doute le duo Witsel-De Bruyne juste derrière notre trio magique: Mertens-Lukaku-Hazard. Et quand on voit la forme de ce dernier depuis quelques semaines, on ne demande qu'à le voir évoluer au plus haut niveau dans ce Mondial.

En face, la formation panaméenne sera sans surprise : terriblement accrocheuse et rigoureuse défensivement.

A noter que la rencontre sera arbitrée par le Zambien Janny Sikazwe.

D'ici au coup d'envoi, suivez l'avant-match dans notre article live.





LES COMPOS

Belgique : Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco, Mertens, E. Hazard, R. Lukaku

Panama : Penedo, Murillo, Escobar, R. Torres, Davis, Gomez, Cooper, Godoy, J. Rodriguez, G. Torres, Perez

Arbitre : Janny Sikazwe (Zambie)





SUIVEZ NOTRE DIRECT COMMENTE