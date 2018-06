Suivez la rencontre en direct commenté!

La Belgique dispute ce samedi au stade Roi Baudouin (20h45) le premier de ses trois matches de préparation au Mondial 2018 en Russie. Les Diables Rouges ont face à eux le Portugal, champion d'Europe en titre mais privé de sa grande star Cristiano Ronaldo.

Sur la nouvelle pelouse du stade Roi Baudouin, l'enjeu est grand pour certains Diables Rouges. Lundi, Roberto Martinez, qui a présélectionné 28 joueurs, devra en effet envoyer à la FIFA sa liste de 23 joueurs qu'il emmènera en Russie. Si le technicien espagnol a confié avoir "90% de sa sélection définitive en tête", il lui reste encore certains doutes. Et ce, dans tous les secteurs.

Roberto Martinez a confirmé qu’il évoluerait avec son système habituel. Il a également affirmé qu’il ferait des essais, avec six changements possibles. Malgré cela, vu la qualité de l’adversaire, l’équipe type est alignée d’entrée. “Thomas Vermaelen avance plus vite qu’on ne le pensait”, se félicite le sélectionneur. Axel Witsel (genou) est forfait mais devrait rapidement être remis sur pied. Il est remplacé par Dembélé, Fellaini ayant effectué son 1 er entraînement depuis son retour de blessure. Jordan Lukaku est rétabli et apte à jouer. “Il s’est bien entraîné ces derniers jours et il peut nous apporter un plus dans la transition”, estime Martinez. Batshuayi, guéri, fait partie du groupe.

Du côté du Portugal, Cristiano Ronaldo ne fait pas le voyage avec ses équipiers. Il est laissé au repos. Fernando Santos, également privé d’Adrien Silva, va aligner une équipe type mais devrait également profiter des six changements autorisés pour peaufiner quelques détails dans son effectif. Au Portugal, la liste des 23 est déjà connue.

Les compos:

BELGIQUE: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, De Bruyne Dembélé, Carrasco, Hazard, Mertens, R. Lukaku.

PORTUGAL: Beto, Cedric, Pepe, José Fonte, Raphael Guerreiro, Moutinho, William, João Mario, Bernardo Silva, Gelson Martins, Gonçalo Guedes.