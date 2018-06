La Belgique a commencé sa dernière ligne droite en vue du Mondial 2018 par un nul blanc (0-0) contre le Portugal champion d'Europe, samedi, au stade Roi Baudouin de Bruxelles. Dans le camp belge, on retiendra surtout les inquiétudes concernant les conditions de Vincent Kompany: le défenseur a quitté le terrain sur blessure à la 53e minute.

Sans Axel Witsel, touché au genou, Roberto Martinez alignait Mousa Dembélé dans l'entrejeu. Le reste du dispositif était celui habituel, avec Courtois dans les buts, le trio Alderweireld-Kompany-Vertonghen en défense, De Bruyne aux côtés de Dembélé dans l'entrejeu, Meunier à droite et Carrasco à gauche. En attaque, Eden Hazard et Mertens assistaient Romelu Lukaku.

En face, sans Cristiano Ronaldo, qui n'a pas encore rejoint le groupe après la finale de la Ligue des champions, le champion d'Europe se présentait avec un trio offensif formé par Bernardo Silva, Gelson Martins et Gonçalo Guedes.

La rencontre démarrait sur un rythme rapide. Lukaku se montrait d'emblée menaçant dans le rectangle portugais (2e), alors que Guedes frappait au-dessus (4e).

Le tempo restait élevé, mais il fallait attendre la demi-heure pour voir la première grosse occasion. Carrasco effaçait son opposant d'un crochet du droit et enchaînait par une frappe du gauche qui donnait l'illusion du but au public du stade Roi Baudouin. Le ballon terminait cependant sa course dans le filet latéral.

La fin de la première période était à l'avantage des Portugais. Guedes (40e et 45e), Bernardo Silva (42e) et Gelson Martins (44e) manquaient tour à tour le cadre.

A la pause, Martinez procédait à quatre remplacements en un seul coup: Fellaini pour Dembélé, Chadli pour Carrasco, Januzaj pour Mertens et Benteke pour Lukaku. Martinez devait rapidement procéder à un nouveau changement, non désiré celui-là: à la 53e minute, Kompany quittait la pelouse en grimaçant, sans même attendre la montée au jeu de son remplaçant, Boyata.

A la 55e minute, Beto privait Vertonghen d'un but pour sa 100e apparition avec les Diables Rouges. Beto était à nouveau décisif sur une percée de Meunier (64e).

Un contact entre Quaresma et Courtois provoquait de nouvelles sueurs froides dans le camp belge. En voulant le dribbler, l'ailier portugais écrasait involontairement le bras du gardien, qui restait quelques instants au sol.

La dernière occasion de la rencontre était pour Januzaj (89e). Le joueur disputait ses premières minutes en équipe nationale depuis une brève apparition lors de Belgique-Pays de Galles en novembre 2014.

Le bilan de la Belgique face au Portugal est désormais de 5 victoires, 6 défaites et 7 partages.

Roberto Martinez doit officialiser pour lundi sa liste de 23 joueurs sélectionnés au Mondial. Mercredi, les Diables Rouges affronteront l'Egypte. Le 11, ils termineront leur préparation par un amical face au Costa Rica.

La Belgique débutera son Mondial le 18 juin contre le Panama à Sotchi. Elle jouera ensuite contre la Tunisie (23 juin à Moscou) et l'Angleterre (28 juin à Kaliningrad).





La Belgique disputait ce samedi au stade Roi Baudouin (20h45) le premier de ses trois matches de préparation au Mondial 2018 en Russie. Les Diables Rouges avaient face à eux le Portugal, champion d'Europe en titre mais privé de sa grande star Cristiano Ronaldo.

Sur la nouvelle pelouse du stade Roi Baudouin, l'enjeu était grand pour certains Diables Rouges. Lundi, Roberto Martinez, qui a présélectionné 28 joueurs, devra en effet envoyer à la FIFA sa liste de 23 joueurs qu'il emmènera en Russie. Si le technicien espagnol a confié avoir "90% de sa sélection définitive en tête", il lui reste encore certains doutes. Et ce, dans tous les secteurs.

Les compos:

BELGIQUE: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, De Bruyne Dembélé, Carrasco, Hazard, Mertens, R. Lukaku.

PORTUGAL: Beto, Cedric, Pepe, José Fonte, Raphael Guerreiro, Moutinho, William, João Mario, Bernardo Silva, Gelson Martins, Gonçalo Guedes.