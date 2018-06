Ben Mayhew, analyste de football britannique pour le site, a créé un modèle déterminant les probabilités de chaque équipe de terminer la phase de groupes à la première ou la deuxième place.Sur base des données fournies par, il a simulé 100.000 fois son modèle avant de tirer ses conclusions.

Selon ses prévisions, les chances sont grandes de voir la Belgique terminer deuxième de son groupe, derrière l'Angleterre, et d'affronter... le Sénégal en huitième de finale. Précisons quand même que les chances de victoire dans le dernier match de groupe entre l'Angleterre et la Belgique sont équitablement partagées, mais qu'un nul donnerait l'avantage à l'Angleterre si elle conserve son avantage au niveau des cartons jaunes et rouge. Ceci explique que les Britanniques ont plus de chances, selon les statistiques, de rafler la mise et d'affronter le Japon au tour suivant.

Une rencontre ne manquerait pas d'attirer les regards: Allemagne-Brésil aurait lieu dès les huitièmes de finale!

Sur les mêmes bases, une projection a été faite sur les tours suivants. Là, les probabilités réservent aussi un présage favorable, puisque les Diables auraient le plus de chances d'affronter la Suisse alors que des chocs entre le Brésil et l'Angleterre ou le Portugal et la France sont prédits.