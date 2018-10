Après le succès 0-3 en Islande, la Belgique affronte la Suisse lors de la 2e journée de la Nations League au Stade Roi Baudouin. Le coup d'envoi sera donné à 20h45.





En pleine tourmente avec l'enquête "mains propres" qui a débuté ce mercredi, le football belge s'offre une bouée d'oxygène avec l'équipe nationale. Privée de Vertonghen et de De Bruyne, Tielemans et Vermaelen devraient débuter la rencontre. Devant, le trio Lukaku-Hazard-Mertens devra faire sauter le coffre-fort suisse. Au milieu, Witsel accompagné sur les flancs de Carrasco et de Meunier, sera chargé d'alimenter nos attaquants.





En face, la Suisse a écrabouillé à domicile les Islandais 6-0. Fort d'une équipe rugueuse, solide et efficace, le sélectionneur Vladimir Petkovic ne pourra pas compter sur l'attaquant de Schalke 04, Embolo, tout comme le gardien de Dortmund, Bürki. La Suisse reste sur un nouveau huitième de finale à la dernière Coupe du monde, éliminée tristement par la Suède.





Les compos:





Belgique: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vermaelen, Carrasco, Tielemans, Witsel, Meunier, Mertens, E. Hazard, R. Lukaku.





Suisse: Sommer, Rodriguez, Lang, Elvedi, Schär, Zakaria, Xhaka, Shaqiri, Seferovic, Freuler, Zuber.









SUIVEZ LA RENCONTRE EN DIRECT COMMENTE