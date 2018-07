Avec une capacité de 64.468 places durant ce Mondial, le stade du Zénit Saint-Pétersbourg est le deuxième plus grand de la compétition, derrière le stade Loujniki (78.011 places), qui accueillera la finale, ce dimanche. Mais ce petit bijou de technologie est aussi et surtout l’enceinte la plus décriée de cette Coupe du monde. Son coût, tant en euros qu’en nombre de vies, est difficilement chiffrable.(...)