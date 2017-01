Il y a des joueurs dont on se demande quelle question on va bien pouvoir poser au bout de dix minutes et puis il y a Frank Boeckx. Dimanche, on aurait bien passé tout l’après-midi dans le lobby de l’hôtel Principe Felipe de La Manga avec le gardien du Sporting, un homme plein de bon sens à l’humour ravageur. Trente minutes avec lui ont cependant suffi pour comprendre son immense popularité dans le vestiaire.

Et dire que vous devriez être en Amérique du Sud avec votre sac à dos…

"Sans ma maman, j’y serais sans doute. C’est elle qui m’a demandé de continuer à y croire alors que j’étais sans club depuis trois mois. Je sortais d’une expérience compliquée à l’Antwerp où l’organisation ressemblait à celle d’une mauvaise version de FC De Kampionen (NdlR : une série flamande mettant en scène un club de football folklorique) . Je voulais prendre un billet d’avion pour le Costa Rica que mon ancien équipier Randall Azofeifa m’avait fait découvrir. Et de là, je serais descendu jusqu’en Uruguay avec une camionnette et j’aurais profité jusqu’à ce que mon compte en banque soit vide."

Quand vous signez à Anderlecht à l’été 2015 comme troisième gardien, personne n’imagine que vous jouerez un match un jour.

"Je ne suis pas arrivé en touriste. C’était une chance inespérée pour moi et je me suis vraiment mis au travail. Heureusement, j’avais continué à m’entraîner chez mes amis du Vigor Hamme ( NdlR : D1 amateur) . Ils voulaient que je signe là mais la concurrence était trop rude (rires) . Au RSCA, je suis arrivé comme troisième gardien mais j’avais l’objectif de passer deuxième. Et cet été quand je suis monté d’un cran, je voulais devenir le titulaire. Regarde Jan Van Steenberghe : il était aussi arrivé comme troisième et il a finalement joué en Ligue des Champions."

Mais vous, vous êtes carrément devenu le vrai numéro 1.

"J’ai tout fait pour y arriver. J’ai perdu trois kilos alors que j’ai pris du muscle. J’ai donc perdu pas mal de poids. Je dois d’ailleurs remercier Julie, ma copine, qui m’aide bien à ce niveau. Elle tient un blog, Hapjes Princess , où elle donne des conseils sur l’alimentation. Avant de me faire à manger, je regarde ses articles pour savoir si ce que je me prépare a l’air de ressembler à ses photos de trucs bien sains (rires) . On va aussi courir ensemble à Gand. Bon, elle va plus vite que moi parce que je dois juste courir lentement mais longtemps pour éviter de grossir."

Comment s’est passée la journée où vous avez pris la place de Davy Roef.

"C’était avant le match à Qabala. Le coach m’avait demandé en début de journée si j’étais prêt à jouer. Il m’a dit qu’il réfléchissait encore à son choix et, finalement, il m’a aligné. Depuis je suis toujours dans l’équipe et j’espère encore y rester au second tour. Je sais qu’un autre gardien pourrait arriver pendant le mercato mais le coach fera son choix au final."

Ça se passe comment avec Davy Roef, le désormais ex-numéro 1 ?

"J’ai toujours soutenu Davy. J’essayais de le pousser vers le haut quand je sentais que c’était nécessaire. Mais bon, je n’allais pas faire exprès de me planter quand j’ai reçu ma chance… La première semaine après ça, je l’ai laissé tranquille car il devait encaisser le choc. Depuis, il m’encourage à chaque rencontre. Je tente parfois de lui parler mais ce n’est pas facile. Ce n’est pas un grand bavard…"

Donnez-vous aussi des conseils à Mile Svilar, le numéro 3 qui pourrait devenir numéro 1 la saison prochaine ?

"Oui mais pas de la même façon. Davy, il faut le pousser. Mile, il faut le retenir. Il est très, très motivé. En fait, je suis la bonne combinaison des deux (rires) . Je plaisante évidemment, même si l’équipe tourne bien depuis que je suis dans les buts. Je n’ai encaissé que trois buts mais je sais que j’ai aussi eu de la réussite à certains moments."

Si Anderlecht est allé vous chercher, c’est aussi pour jouer un rôle de rassembleur dans le vestiaire.

"Oui, c’est vrai. Le club cherchait quelqu’un qui pouvait mettre une bonne ambiance. Et il paraît que je me débrouille bien dans ce domaine." (sourire)

Comment faites-vous ? Des blagues ?

"Je ne suis pas un comique qui fait du stand-up non plus, hein ! Je n’arrive pas dans le vestiaire en lisant des blagues trouvées sur Internet. Je réagis plutôt à ce qu’il se raconte et je fais marrer les autres. Teodorczyk et moi, on aime jouer aux mecs plus idiots qu’ils ne sont vraiment."

On dit parfois que le vestiaire d’Anderlecht est froid.

"Mais non ! Un vestiaire, c’est un vestiaire. En Provinciale ou ici, c’est la même chose. Y a pas de caméra et on se marre entre nous. On dit souvent qu’Anderlecht est un club froid mais je connais le prénom de tout le monde ici. À l’Antwerp, je ne savais pas quel était le prénom du mec à l’accueil. Enfin, il aurait encore fallu que le club soit en mesure de payer un mec pour s’occuper de l’accueil (rires) . J’ai retrouvé le sourire depuis que je joue à Anderlecht et je signerais pour y finir ma carrière."

Vous n’avez qu’un défaut selon vos équipiers.

"Ah oui ? Lequel ?"

Vos goûts musicaux.

"Mais ce sont eux qui ont des goûts bizarres ! Moi, j’aime la bonne musique, le bon rock des années 60 et 70. J’adore le metal aussi, mon dernier concert, c’était AC/DC . Personne n’aime ce que j’écoute alors que je branche mon iPod . Ça me permet d’écouter de bons morceaux et en même temps, ça couvre les horreurs qu’ils écoutent."

Il paraît que vous collectionnez les vieux vinyles.