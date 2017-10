Outre l'envie de bien faire et la possibilité de faire des tests importants en vue du Mondial, les Diables pourraient encore battre certains records en s'appliquant face à la Bosnie ce soir puis face à Chypre mardi.

Parmi ceux-ci, il y a le plus grand nombre de points en phase de qualification pour les Diables, le plus grand nombre de buts ainsi que le plus petit nombre de buts encaissés.

Les compos

Bosnie (probable) : Begovic, Vranjes, Sunjic, Dumic, Kolasinac, Jajalo, Besic, Medunjanin, Visca, Lulic, Dzeko

Belgique : Courtois, Meunier, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, De Bruyne, Fellaini, E. Hazard, Carrasco, Mertens, Batshuayi

Banc : Mignolet, Casteels, Dendoncker, Tielemans, Mirallas, Defour, Origi, T. Hazard, Kabasele, Boyata, Chadli, Ciman.

Le direct commenté