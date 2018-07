SUIVEZ NOTRE DIRECT COMMENTE

Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Witsel, Fellaini, Chadli, De Bruyne, E. Hazard, Lukaku





LE CONTEXTE

Voilà seize ans que la Belgique n'a plus affronté le Brésil. C'était en huitième de finale de la Coupe du monde 2002, quand Marc Wilmots pensait avoir lancé les siens vers un exploit retentissant. Il n'en fut rien.

Ce 6 juillet 2018, l'équipe de Roberto Martinez a l'occasion de venger celle de Robert Waseige, mais surtout d'écrire sa propre histoire en éliminant une équipe qui est montée en puissance au fil des matches, et fait office de favorite au titre.

Pour ce faire, les Diables devront conserver la mentalité qui leur a permis de renverser le Japon lundi dernier, devront également se montrer efficaces devant le but d'un des gardiens qui va probablement devenir le plus cher de l'histoire lors de ce mercato, et devront enfin être intransigeants derrière face à des joueurs d'exception.

