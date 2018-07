Le Brésil et le Mexique se disputent une place pour les quarts de finale de la Coupe du monde, ce lundi.

L'entame de partie est animée avec des occasions franches de part et d'autre. Brésiliens et Mexicains ne se cachent pas et semblent résolument tournés vers l'offensive.

Les équipes:

Brésil: Alisson - Fagner, Thiago Silva (cap), Miranda, Filipe Luis - Paulinho, Casemiro - Willian, Coutinho, Neymar - Gabriel Jesus

Entraîneur: Tite

Mexique: Ochoa - Salcedo, Ayala, Marquez, Alvarez, Gallardo - Vela, Herrera, Guardado (cap), Lozano - Hernandez