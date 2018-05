Le Club Bruges est le nouveau champion de Belgique de football. Il est venu remporté le point suffisant (1-1) sur le terrain de son dernier adversaire le Standard, lors de la 9e et avant-dernière journes des playoffs 1.

Au but de Laifis (11e) a répondu le Brugeois Vossen (42e), mais Vormer, auteur de la passe décisive, avait au préalable contrôlé le ballon du bras. Malgré l'utilisation de la vidéo, l'arbitre a confirmé la validité du but. Avec 4 points d'avance sur les Liégeois (46 contre 42), les hommes d'Ivan Leko ne peuvent plus être rejoints. Le Club Bruges enlève le 15e titre national de son histoire. Comme Anderlecht a été défait 1-0 à Gand, le Standard reste 2e et possède 2 points d'avance sur les désormais ex-champions bruxellois (40). Le titre de vice-champion se jouera lors de la dernière journée le dimanche 20 mai (18 heures) à l'occasion de Charleroi-Standard et Anderlecht-Genk. N'ayant d'autre solution que de gagner pour demeurer dans la course au titre, le Standard s'est d'emblée rendu maître du ballon et installé dans la moitié du terrain adverse. Les corners tombaient rapidement. Sur le 3e, à la 11e minute, la défense centrale liégeoise faisait chavirer Sclessin. Une première reprise de la tête de Luyindama, difficilement repoussée, était conclue, également de la tête, par Laifis (1-0).

Loin de se contenter de gérer, les Rouches ont continué d'opérer vers l'avant et notamment par les flancs. Dans ce match ouvert, le Standard multiplia ainsi le danger devant Horvath par Carcela (23e), Edmilson et Emond (24e), et encore Carcela (26e) et Edmilson (28e).

Bruges n'avait d'autre solution que d'attendre que les Liégeois s'essoufflent. Ce qui devait arriver. Et après des alertes, sauvées par Ochoa, signées Vanaken (35e) et surtout Wesley à deux reprises (41e), Vossen égalisa (1-1), dans la minute suivante, après une intervention de la main de Vormer. Après consultation du VAR (assistance vidéo à l'arbitrage), l'arbitre Bram Van Driessche accordait de manière surprenante le point. Le Standard pensait reprendre l'avance dans le temps additionnel (45+3), mais le but était annulé à juste raison pour hors-jeu.

A la reprise, c'est Bruges qui s'est montré le plus entreprenant, via Vanaken (49e) et Cools (63e). Puis, le Standard a remis le nez à la fenêtre sur une très belle frappe d'Edmilson (71e) écartée par le portier brugeois Horvath.

L'intensité baissa au fil des minutes même si l'incertitude demeurait entière. Le Standard, sans doute un peu fatigué, n'a plus réussi à déstabiliser la défense visiteuse. La nervosité s'empara des acteurs dans le dernier quart d'heure sans changer la physionomie du marquoir. Le Standard perdait ses premiers points à domicile lors de ces playoffs.



Charleroi et Anderlecht battus

Anderlecht s'est incliné 1-0 sur le terrain de La Gantoise et manque l'occasion de s'emparer de la deuxième place après le partage du Standard face à Bruges (1-1). Charleroi, de son côté, a concédé une défaite importante (4-1) dans la course à l'Europe sur la pelouse de Genk dimanche lors de l'avant-dernière journée des playoffs 1 de Jupiler Pro League.

En première période, ce sont les Gantois qui se créaient la première occasion de la partie. La tête de Gigot prenait la direction du but mais Sels était à la parade pour empêcher les Buffalos d'ouvrir le score. Anderlecht tentait de mettre le nez à la fenêtre et Teodorczyk ne passait pas loin du 0-1. Dos au but, le Polonais tentait un tir en talonnade qui frôlait le montant du but de Kalinic.

Après la pause, les Gantois mettaient la pression sur les Bruxellois mais ni Kubo, ni Kalu ne parvenaient à tromper Sels. La délivrance venait finalement des pieds de Moses Simon. Esseulé au deuxième poteau, le Nigérian reprenait parfaitement un centre de Roman Yaremchuk pour donner l'avance aux Buffalos. En fin de match, les Bruxellois tentaient le tout pour le tout mais ne parvenaient pas à inquiéter Kalinic.

Pour encore décrocher la deuxième place, Anderlecht devra s'imposer face à Genk dimanche prochain et espérer dans le même temps une défaite du Standard face à Charleroi.

Dans le troisième match de la journée, les Carolos, de leur côté, ont également réalisé une mauvaise opération en s'inclinant 4-1 sur le terrain de Genk. Samata (25e) avait donné l'avance aux Limbourgeois mais les Carolos ont rapidement réagi via Benavente (31e) avant de s'écrouler. Trossard (34e) redonnait l'avance à Genk avant le repos. En deuxième période, Samata (61e) et Ndongala (77e) fixaient le score final à 4-1.

Sixièmes, les Carolos devront s'imposer face au Standard dimanche prochain et espérer une défaite de Genk à Anderlecht pour décrocher la cinquième place, synonyme de barrage face au vainqueur des playoffs 2 pour le dernier ticket pour l'Europa League.



