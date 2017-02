Le 29 février 2008 et une victoire 0-2 grâce à des buts de Smolders et Théréau. Et puis plus rien. Cela fait presque neuf ans que les Zèbres n’ont plus ramené le moindre point de Bruges. C’est dire la tâche compliquée qui attend le Sporting ce dimanche.

"Mais les séries sont faites pour prendre un fin", se plaît à préciser Steeven Willems qui confirmait n’avoir "jamais pris un point" au Stade Jan Breydel. "On est capable de ramener un partage ou une victoire de ce déplacement, même si c’est face à une des meilleures équipes du pays. Certains disent que si on perd, ça sera normal, mais nous, joueurs, nous serions très déçus Notre dynamique actuelle doit nous permettre de jouer relâchés et de ne pas se prendre la tête."

Peut-elle aussi avoir comme conséquence un certain relâchement dans le groupe ? "Au contraire, le fait d’avoir gagné deux de nos trois derniers matches contre de gros adversaires est la préparation idéale."

"Il vaut mieux aller à Bruges dans ces conditions qu’après une défaite", embraye Nicolas Penneteau. "Mais c’est vrai qu’un surplus de confiance peut rapidement nous remettre les pieds sur terre. On doit rester humbles et jouer sur nos qualités."

Quitte à faire le gros dos par moments, lors des temps forts brugeois. "On a montré à Ostende qu’on savait le faire. Dans ces moments-là, l’important est de bien jouer les sorties de balle et d’exploiter au mieux les contres. Il faut aussi savoir leur faire mal dans ces moments-là", dit Willems.

Et son avis partagé par le gardien. "La gestion des temps forts et des temps faibles sera primordiale. Je n’ai jamais pris de points à Bruges mais j’en suis souvent revenu avec quelques regrets. Avec l’impression de ne pas avoir joué totalement sur nos qualités. On veut éviter cela."

Le choc de dimanche peut également servir à préparer les PO1 de la meilleure manière. "Si nous y sommes… ce que j’espère de tout cœur", précise Penneteau. "Mais c’est vrai que c’est un bon baromètre. Bruges est une équipe qui a du vécu, en Coupe d’Europe notamment, et rivaliser avec eux peut nous servir pour la suite. Les plus jeunes vont emmagasiner de l’expérience dans ce genre de match, toujours excitant."

Et à l’atmosphère toujours si particulière. "On est habitué aux ambiances chaudes mais on connaît Bruges et son public oppressant. Cela influence généralement aussi un peu le corps arbitral. On va devoir se méfier mais on est préparé à jouer à 12… voire 13 contre 11."

Pour, enfin, mettre fin à cette satanée série de défaites dans la Venise du Nord.





LES COMPOS

Club de Bruges: Butelle - Palacios, Engels Denswil - De Bock - Simons, Vanaken, Vormer - Refaelov, Izquierdo, Vossen

BANC: Horvath, Claudemir, Moraes, Diaby, Immers, Rotariu, Touba

Charleroi: Penneteau - Marinos, Dessoleil, Martos, Willems - Diandy, Hendrickx, Benavente, Baby - Harbaoui, Bedia

BANC: Mandanda, Boulenger, Pollet, Mata, Marcq, Remacle, Fall

SUIVEZ LA RENCONTRE EN DIRECT COMMENTE