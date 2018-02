Le Club de Bruges a été accroché à domicile par le Racing Genk (2-2) lors de la vingt-septième journée de Jupiler Pro League.

Malgré ce troisième partage de suite, Bruges reste largement en tête du classement (60 points). Genk (38 points) est toujours dans le top-6.

Le Racing Genk prenait la possession du ballon en début de rencontre. Les Limbourgeois ouvrait le score dés la 11e minute par l'intermédiaire de son attaquant Nikolaos Karelis. Le Grec, servi en profondeur par Alejandro Pozuelo, croisait sa frappe qui trompait le portier brugeois Kenneth Vermeer. Le Club de Bruges bénéficiait quelques minutes plus tard d'un penalty pour une faute de Bojan Nastic sur Abdoulay Diaby. Hans Vanaken prenait le portier de Genk à contre-pied (15e). Un dernier coup franc d'Alejandro Pozuelo (41e) était détourné par Kenneth Vermeer en première période.

En début de deuxième mi-temps, Wesley, isolé au petit rectangle par Ruud Vormer, placait son tir au-dessus du cadre alors que le but lui était ouvert. Cinq minutes plus tard, Hans Vanaken accrochait Alejandro Pozuelo dans le rectangle. Nikolaos Karelis prenait ses responsabilités mais placait sa frappe à côté (60e). Le Club de Bruges allait en profiter quatre minutes plus tard et prendre l'avantage sur une frappe enroulée d'Hans Vanaken à l'entrée du rectangle (64e). Les Brugeois, aidés par une remise en retrait trop courte d'Omar Colley, pouvaient prendre une avance de deux buts mais Abdoulay Diaby buttait sur Danny Vukovic (65e). Alors que les joueurs de Genk ne parvenaient plus à se créer d'occasion, ils héritaient d'un penalty pour une faute de main de Marvelous Nakamba. Cette fois-ci, Ruslan Malinovsky rétablissait l'égalité (84e).

Au classement, le Club de Bruges (60 points) reste en tête tandis que le Racing Genk glisse à la sixième place (38 points). Le Standard de Liège (36), qui se déplace à Charleroi ce dimanche (18h), peut intégrer le top-6 s'il s'impose.

Charleroi qualifié pour les playoffs 1

Voilà c’est fait, officiel et acté mathématiquement suite aux partages de l’Antwerp face à Ostende (0-0) et de Genk au Club Bruges (2-2), Charleroi ne quittera plus le Top 6 d’ici la fin de la saison régulière. Et donc, pour la troisième fois en quatre saisons, le Sporting va participer aux playoffs 1 et cela dès avant de connaître le résultat de son affrontement de ce dimanche face au Standard qui pourrait intégrer le Top 6 en cas de succès au Mambourg. Après deux premières expériences en 2014-15 et 2016-17, les Zèbres se retrouveront une nouvelle fois parmi les six meilleures équipes de Pro League. Et vu leur saison actuelle, c’est avec l’ambition de décrocher un ticket européen que les hommes de Felice Mazzù se présenteront au départ de cette compétition...