La première mi-temps a été disputée. Bruges se créant les meilleures occasions face à un Charleroi bien organisé qui pliait mais ne rompait pas.

En deuxième période, la domination des Blauw en Zwart s'est concrétisée via Wesley (68e). Pas de quoi faire sombrer des Zèbres courageux qui ont continué à attaquer et ont été récompensés par un but de Rezaei (78e).

Mais après cette égalisation, les bonnes intentions carolos se sont peu à peu effondrées et c'est Bruges qui est reparti de l'avant, concrétisant une nouvelle phase offensive par un très beau but signé Limbombé, à la 88e minute.

Au classement, Bruges s'envole en tête du championnat.

